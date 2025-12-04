Sepp Müller: "Ich wurde nicht unter Druck gesetzt"

Sepp Müller, Vize-Fraktionschef der Union, äußerte sich bei "Markus Lanz" zum umstrittenen Rentenpaket. Journalist Veit Medick bezweifelte die Zuverlässigkeit der Koalition.

Zum Zustand der Regierungskoalition und zur Führung von Kanzler Merz, über das zähe Ringen um den Rentenkurs sowie über die aktuellen Ukraine-Friedensgespräche zwischen den USA und Russland. 03.12.2025 | 74:23 min

Für den kommenden Freitag ist im Bundestag die entscheidende Abstimmung über das umstrittene Rentenpaket angesetzt - und längst geht es dabei um mehr als nur inhaltliche Reformen.

Das Vorhaben ist zu einer Vertrauensfrage für Friedrich Merz geworden, zumal die Mehrheit der Regierungskoalition wankt. Entlastung kommt nun scheinbar wieder einmal von der Linksfraktion. Diese hat eine Enthaltung angekündigt und erleichtert damit die Verabschiedung des Gesetzes mit den Stimmen der Koalition erheblich.

Das umstrittene Rentenpaket erhält am Freitag wegen der angekündigten Enthaltung der Linksfraktion wahrscheinlich eine Mehrheit im Parlament. 03.12.2025 | 0:24 min

Veit Medick: Entlastung der Union durch Linksfraktion zweischneidig

Veit Medick leitet das Politikressort des "Stern" und sah am Mittwochabend in der Ankündigung der Linken zum Abstimmungsverhalten am kommenden Freitag nur auf den ersten Blick eine Entspannung für die Situation der Union. Bei genauerem Hinsehen erkannte er jedoch einen zusätzlichen, erheblichen Druck auf die CDU.

"Weil die CDU in der jetzigen Lage, wo sie über das Schicksal ihres Kanzlers diskutiert, über die Frage, wie stabil die Koalition überhaupt ist, nicht auch noch eine Debatte darüber haben will, ob sie sich von der Linken helfen lässt.", so Veit Medick bei "Markus Lanz".

Gestern erhielt das Rentenpaket in einer Probeabstimmung mehrheitliche Zustimmung. Die Zahl der Nein-Stimmen war – unklar. Deshalb sollen sich heute alle Abweichler bei der Unionsfraktion melden. 03.12.2025 | 1:50 min

Sepp Müller: Mehrheit sollte aus der eigenen Koalition kommen

Dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller, schien die vermeintliche Unterstützung der Linksfraktion ebenfalls nicht zu behagen. Auf die Frage, ob ihn die Ankündigung der Linken erleichtere antwortete er: "Wir schauen nicht auf die Linke, wir schauen nicht auf andere Parteien, wir schauen auf uns." Und weiter:

Wir benötigen eine eigene Mehrheit und die eigene Mehrheit muss aus der Koalition und sollte auch aus der Koalition kommen. „ Sepp Müller, Vize-Fraktionschef CDU

Sepp Müller war bis zum Ende der letzten Legislaturperiode Mitglied der Jungen Gruppe der Unionsfraktion und teilt deren Bedenken zum Rentenpaket.

Neue Dynamik beim Rentenpaket: Die Linke will sich am Freitag enthalten – und senkt damit die Hürden für eine Mehrheit deutlich. ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese ordnet ein. 03.12.2025 | 1:05 min

Dennoch will er am kommenden Freitag für das vorliegende Rentenpaket stimmen, da Bundeskanzler Friedrich Merz, so Müller, das Versprechen abgegeben habe: "Dass auf das Rentenpaket I ein Rentenpaket II folgt."

Dieses Versprechen nehme ich dem Bundeskanzler ab, und deswegen werde ich am Freitag mit Ja stimmen, weil Rentenpaket I die Grundlage für Rentenpaket II ist. „ Sepp Müller, Vize-Fraktionschef CDU

Medick: Traut die eigene Fraktion noch Friedrich Merz?

Veit Medick zeigte sich skeptisch gegenüber dem Versprechen des Bundeskanzlers. Dieser habe bereits vor dem Schuldenpaket und noch vor seiner Amtsübernahme tiefgreifende Reformen in Aussicht gestellt, die dann jedoch weitgehend in Kommissionen verschoben worden seien.

Er [Friedrich Merz] verspricht das. Aber es geht jetzt um die Frage, ob die eigene Fraktion ihm eigentlich traut. (…) Teile der Unionsfraktion trauen ihm ja offensichtlich nicht zu, dass er bei diesem Versprechen liefert. „ Veit Medick, "Stern"-Politikressort-Leiter

Aus Medicks Sicht steuert Friedrich Merz mit Blick auf ein Rentenpaket II auf ein weiteres, schwerwiegendes Problem zu. Veit Medick: "Wie will man eigentlich im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres ein möglicherweise unbequemes Rentenpaket schnüren, wenn ringsherum sehr, sehr unbequeme Landtagswahlen stattfinden? Das ist ja auch nicht so ganz einfach, den Leuten zu vermitteln: So, eventuell wird euch da jetzt was weggenommen."

Die Opposition kritisiert in deutlichen Worten die Renten-Pläne der Bundesregierung. Doch welche Konzepte bieten AfD, Grüne und Linke stattdessen? 03.12.2025 | 2:03 min

Ulrike Herrmann: "Rente ist kein Gewinnerthema."

Ähnlich sah es die Wirtschaftsredakteurin bei der "taz", Ulrike Herrmann:

Das ist natürlich total ungünstig, genau dann mit dem Ergebnis einer Rentenreform zu kommen, wenn die wichtigsten Landtagswahlen anstehen. „ Ulrike Hermann, Wirtschaftsredakteurin bei der "taz"

Herrmann verwies darauf, man könne in Umfragen erkennen, dass rund 70 Prozent der Deutschen - und damit eine große Mehrheit - nicht wollten, dass sich bei der Rente etwas ändere.

Das von Schwarz-Rot geplante Rentenpaket soll am Freitag den Bundestag gebracht werden. „Merz ist es nicht gelungen, zu disziplinieren“, so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann. 03.12.2025 | 2:15 min

Rente ist kein Gewinnerthema. „ Ulrike Hermann, Wirtschaftsredakteurin bei der "taz"

Auf die Frage von Markus Lanz, ob er von irgendwem aus der Union unter Druck gesetzt wurde, damit er für das Rentenpaket stimme antwortete Sepp Müller mit einem klaren "Nein!".

Ich persönlich bin nicht unter Druck gesetzt worden. Ich entnehme auch nur Medienberichten, dass da Gespräche gelaufen sein sollen, an denen ich nicht teilgenommen habe. „ Sepp Müller, Vize-Fraktionschef CDU