80 Jahre Kriegsende: Was Krieg heutzutage bedeutet

Vier Menschen berichten : 80 Jahre Kriegsende: Was Krieg heute bedeutet

von Lena Nagel 08.05.2025 | 07:24 |

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Seitdem herrscht Frieden in Deutschland, doch Kriege und Konflikte nehmen weltweit zu. Was Krieg heutzutage bedeutet.