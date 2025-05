Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Wie kam es zur bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht? Und warum gibt es zwei Daten dafür?

Als sich Adolf Hitler am 30. April 1945 das Leben nahm, hatte die Rote Armee bereits mit dem Angriff auf das Berliner Regierungsviertel begonnen. Kurz darauf, am 2. Mai, kapitulierte die deutsche Hauptstadt. Der aussichtslose Krieg war längst verloren, große Teile des Deutschen Reichs waren von alliierten Truppen erobert. Im Westen von Briten und Amerikanern, im Osten von der Sowjetunion.

Hitlers Nachfolger, Großadmiral Karl Dönitz, strebte einen Separatfrieden mit den West-Alliierten an, durch die Kapitulation der Verbände an der Westfront. An der Ostfront wollte er dagegen weiterkämpfen, um die Rote Armee aufzuhalten. Nach den unvorstellbaren Gräueln, die die Deutschen im Osten verübt hatten, war die Sorge vor Vergeltung groß.

Eisenhower setzte ein Ultimatum

Nachdem deutsche Truppen in Holland, Nordwestdeutschland und Dänemark gegenüber den Briten kapituliert hatten, schob US-General Dwight D. Eisenhower dem Treiben einen Riegel vor. Der Oberkommandierende der alliierten Expeditionsstreitkräfte forderte die bedingungslose Kapitulation an allen Fronten, also auch gegenüber der Sowjetunion. Bereits 1943 hatten Amerikaner und Briten dem Sowjetführer Josef Stalin signalisiert, nur eine vollständige Kapitulation des Deutschen Reiches zu akzeptieren.

Daran hielt sich Eisenhower und setzte den Deutschen ein Ultimatum: Gesamtkapitulation oder Abbruch der Verhandlungen. Generaloberst Alfred Jodl, den Dönitz als Emissär ins Hauptquartier des Alliierten Oberkommandos nach Reims gesandt hatte, schrieb am späten Abend des 6. Mai per Telegramm, er sehe "keinen anderen Ausweg als Chaos oder Unterzeichnung".

Bedingungslose Kapitulation in Reims

Dönitz erteilte ihm daraufhin kurz nach Mitternacht des 7. Mai die nötige Vollmacht, Jodl unterschrieb um 2:41 Uhr die deutsche Gesamtkapitulation. Die Niederlage des Deutschen Reichs war besiegelt. Am 8. Mai 1945 sollten um 23:01 Uhr alle Kampfhandlungen eingestellt werden.

Am 7. Mai 1945 unterzeichnet Generaloberst Gustaf Jodl in Reims die deutsche Gesamtkapitulation. Quelle: ap

In einem zusätzlichen Protokoll wurde festgehalten, die Kapitulation in einem zweiten Akt von jenen Spitzenoffizieren der Wehrmacht formell ratifizieren zu lassen, die offiziell die Kommandogewalt innehatten. So sollte verhindert werden, dass die deutsche Militärführung die Verantwortung später abwälzen könnte, wie dies nach dem Ersten Weltkrieg passierte.

Zweite Unterzeichnung in Berlin-Karlshorst

Ein zweiter Termin wurde anberaumt, diesmal im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. Stalin kam die Gelegenheit zur Inszenierung der Stunde des Sieges sicher nicht ungelegen. Zumal die Sowjetunion unbestreitbar eine Hauptlast des Krieges getragen hatte.

Eine ranghohe deutsche Delegation, angeführt von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, wurde einbestellt. Doch das Ringen um letzte Formulierungen und technische Schwierigkeiten bei der Übermittlung der russischen Übersetzung der Kapitulationsurkunde führten zu Verzögerungen.

Um kurz nach Mitternacht am 9. Mai 1945 wurde die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Bis heute gedenkt man dem "Tag des Sieges" in Russland daher nicht am 8., sondern am 9. Mai.

