Köln: Tausende Menschen bei queerer Demo

Aus Solidarität mit der queeren Community haben Tausende Menschen in Köln demonstriert. Mehrere Initiativen hatten nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin dazu aufgerufen.

In Köln haben viele Menschen bei einer Demo ihre Solidarität mit der queeren Community gezeigt. Quelle: dpa

"Köln zeigt Solidarität, Köln zeigt Haltung": Unter diesem Motto haben sich in Köln mehrere Tausend Menschen zu einer Solidaritäts-Demonstration für die queere Gemeinschaft versammelt.

Cologne Pride: Rund 10.000 Menschen bei Demo

Mehrere Initiativen und Vereine hatten nach dem islamistischen Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) dazu aufgerufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich in Deutz und zogen von dort aus durch die Kölner Innenstadt.

Wieso konnte der islamistische Terroranschlag auf den CSD in Berlin nicht verhindert werden? Mit Fragen wie diesen beschäftigte sich der Innenausschuss des Bundestages. 04.08.2026 | 1:40 min

Nach Angaben des Vereins Cologne Pride kamen rund 10.000 Menschen und damit deutlich mehr als angemeldet. Auf dem Weg in die Innenstadt schob sich ein langer Demozug über die Deutzer Werft, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Die Polizei sicherte die Versammlung mit zahlreichen Kräften ab. Angemeldet waren laut Polizei vorab rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Marsch zog auch über die Deutzer Werft. Quelle: dpa

Veranstalter fordern mehr Schutz für queere Community

"Worte der Solidarität allein reichen nicht aus", betonte Cologne Pride im Aufruf zur Demo. "Wir fordern von Bund, Ländern und Kommunen Maßnahmen, dass queere Strukturen und queeres Leben nachhaltig geschützt und gestärkt werden, um der wachsenden Queerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft begegnen zu können."

Am 25. Juli hatte ein 21-Jähriger am Rande des CSD in Berlin mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere vermutlich mit einer Machete attackiert. Eine Frau starb, 31 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der mutmaßliche Islamist wurde einen Tag später von Polizisten erschossen, als er sie nach Angaben der Ermittlungsbehörden angriff.

Quelle: dpa