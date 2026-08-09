Köln: Tausende Menschen bei queerer Demo

Nach Anschlag auf CSD in Berlin:"Köln zeigt Haltung": Tausende Menschen bei queerer Demo
Aus Solidarität mit der queeren Community haben Tausende Menschen in Köln demonstriert. Mehrere Initiativen hatten nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin dazu aufgerufen.
"Köln zeigt Solidarität, Köln zeigt Haltung": Unter diesem Motto haben sich in Köln mehrere Tausend Menschen zu einer Solidaritäts-Demonstration für die queere Gemeinschaft versammelt.
Cologne Pride: Rund 10.000 Menschen bei Demo
Mehrere Initiativen und Vereine hatten nach dem islamistischen Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) dazu aufgerufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich in Deutz und zogen von dort aus durch die Kölner Innenstadt.
Nach Angaben des Vereins Cologne Pride kamen rund 10.000 Menschen und damit deutlich mehr als angemeldet. Auf dem Weg in die Innenstadt schob sich ein langer Demozug über die Deutzer Werft, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Die Polizei sicherte die Versammlung mit zahlreichen Kräften ab. Angemeldet waren laut Polizei vorab rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Veranstalter fordern mehr Schutz für queere Community
"Worte der Solidarität allein reichen nicht aus", betonte Cologne Pride im Aufruf zur Demo. "Wir fordern von Bund, Ländern und Kommunen Maßnahmen, dass queere Strukturen und queeres Leben nachhaltig geschützt und gestärkt werden, um der wachsenden Queerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft begegnen zu können."
Am 25. Juli hatte ein 21-Jähriger am Rande des CSD in Berlin mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere vermutlich mit einer Machete attackiert. Eine Frau starb, 31 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der mutmaßliche Islamist wurde einen Tag später von Polizisten erschossen, als er sie nach Angaben der Ermittlungsbehörden angriff.
Mehr zum Anschlag auf den Berliner CSD
Warum war der Gefährder auf freiem Fuß?:CSD-Anschlag: "Viele offene Fragen" im Innenausschussmit Video0:54
Was wussten Behörden über die Gefahr?:So war der CSD-Attentäter mit IS-Terroristen vernetztvon Nils Metzgermit Video0:54
- Interview
Bundestags-Innenausschuss berät:Nach CSD-Anschlag: Linke fordert "klare Antworten"mit Video8:35
Nach Anschlag in Berlin:Wie Präventionsarbeit gegen Islamismus funktionieren kannvon Jasmin Astaki-Bardehmit Video1:37