  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Streitpunkt Migration: Jan Fleischhauer trifft Luis Bobga

"Keine Talkshow" mit Jan Fleischhauer:Grünen-Jugend-Chef Bobga: "Menschen per se nicht illegal"

von Torben Schröder

|

Wie viel Zuwanderung verträgt Deutschland? Jan Fleischhauer und Luis Bobga, Bundessprecher der Grünen Jugend, diskutieren. Zwei grundverschiedene Sichtweisen prallen aufeinander.

Jan Fleischhauer und Luis Bobga stehen mit verschränkten Armen vor einem schwarzen Metalltor im Studio. Zwischen beiden steht ein blaues Schild mit gelben Sternen und der Aufschrift Europa. Über dem Tor ist spiralförmig Stacheldraht angebracht.

Jan Fleischhauer meint: Humanität funktioniert nur mit kontrollierten Grenzen. Grüne Jugend-Chef Luis Bobga hält dagegen: Nicht mehr abschotten, sondern mehr integrieren.

22.10.2026 | 33:49 min

Luis Bobga will Migration möglich machen, statt sie zu steuern und zu begrenzen. Jan Fleischhauers These, Zuwanderung müsse auch Nutzen bringen, verwirft der Co-Chef der Grünen Jugend.

Mit einem, wenn nicht dem grundlegenden Missverständnis in der Debatte um Zuwanderung geht es los. "Niemand ist illegal", sagt Jan Fleischhauer, Gastgeber der ZDF-Sendung "Keine Talkshow", sei ein "klassischer Linken-Satz":

Ich finde es ganz schön, dass es Grenzen gibt und dass man auch Leute draußen hält.

Jan Fleischhauer

EU-Innenminister beim Treffen

Beim EU-Innenrat stand Anfang Oktober die Migrationspolitik im Fokus. Um Situationen wie in Ceuta zu verhindern, sind Abschiebungen, Kooperation mit Drittstaaten und die Beobachtung von Migrationsbewegungen Thema.

01.10.2026 | 3:24 min

Luis Bobga, Bundessprecher der Grünen Jugend, sagt, dass Grenzen von Menschen gemacht und daher auch veränderlich seien - auch wenn, zugegeben, die Abschaffung von heute auf morgen ins Chaos führen würde.

Menschen per se sind nicht illegal.

Luis Bobga, Grüne Jugend

Im thematisch gegliederten Raum nehmen die Diskutanten an einem Schreibtisch der "Ausländerbehörde" voller Aktenstapel Platz. Oft, sagt Bobga, werde von illegalen Einwanderern gesprochen. "Menschen per se sind aber nicht illegal."

Das kommt für Fleischhauer darauf an, wie sie ins Land gekommen sind. Hier die ontologische Argumentation, dort die Frage nach dem Rechtsstatus - diese Bruchlinie zieht sich durch die gesamte Diskussion.

Fleischhauer: Rechtsstaat muss an Realität angepasst werden

Es geht hinüber zu einem Flüchtlingsboot. "Was ist der höhere Wert", fragt Bobga, "dass es schwierig bleibt, sich auf den Weg zu machen, oder dass Menschen sicher sind auf einem Weg?" Es sei die richtige Entscheidung gewesen, Menschen, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geflohen sind, einen sicheren Weg nach Deutschland zu ermöglichen. Das gehe doch auch in anderen Teilen der Welt.

Migrationsexperte Prof. Hannes Schammann

Politikwissenschaftler Prof. Hannes Schammann zur Frage, welchen Einfluss die Maßnahmen der Bundesregierung auf Migration haben.

17.09.2026 | 0:51 min

Fast jeder, entgegnet Fleischhauer, der nach Deutschland komme, erhalte auch ein Asylverfahren (mehr Details und Infos zum Thema gibt es auf fleischhauer.zdf.de).

Die Leute kommen an die Grenze, und wenn sie nicht ganz blöd sind, rufen sie Asyl, und dann sind sie erst mal im Land.

Jan Fleischhauer

Oft folge ein langer juristischer Prozess und irgendwann das Bleiberecht. Der Rechtsstaat müsse an die Realität angepasst werden. Oder, entgegnet Bobga, man erleichtert es den Menschen, hier anzukommen.

Kanada ist Vorbild für Fleischhauer

Ein von der Decke abgeseilter Koffer mit Kanada-Tasse und Plüsch-Elch initiiert das nächste Argument. Dabei geht es um die Frage, nach welchen Kriterien man die Migration steuern oder begrenzen sollte. Fleischhauer nennt dafür Kanada als Vorbild. Man müsse sich, wie die Kanadier es tun, genau anschauen, wen man ins Land lasse und wen nicht. "Das ist für mich gesteuerte Migration", argumentiert Fleischhauer.

An dem Punkt, entgegnet Bobga, entscheide man über Menschen nach ihrer Verwertbarkeit. "Da bin ich raus."

Jan Fleischhauer | Journalist und Kolumnist

"Wir haben keine Moderation. Wir haben zwei Menschen, die eingesperrt sind in einem Raum. Und dann geht's ab!", so Jan Fleischhauer, Kolumnist, zu seiner neuen ZDF-Sendung "Keine Talkshow".

25.11.2025 | 6:59 min

Dieses Argument der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nützlichkeit habe - auch bei den Grünen - längst die Vision einer multikulturellen Gesellschaft verdrängt, führt Fleischhauer aus. Und verweist auf die hohen Kosten, die unserer Gesellschaft durch die aktuelle Art der Migrationssteuerung entstünden. "Aber auf der anderen Seite stehen Menschen, die ein Leben ermöglicht bekommen", entgegnet Bobga. "Ich finde, das ist der höhere Wert."

An einem Grenzzaun fragt Bobga: "Mich würde sehr interessieren, warum Sie so sehr unterscheiden, wer Anspruch auf ein sicheres Leben hat, wer Anspruch auf Kriminalitätsfreiheit hat, anhand von Nationalstaatlichkeit." Fleischhauer spricht von einer "abgestuften Form der Solidarität". Wenn Menschen am Hindukusch die gleichen Ansprüche hätten wie unsere Nachbarn, seien Gesellschaften nicht zu organisieren.

Am ehemaligen Flughafen Tegel stehen Geflüchtete Menschen vor einer Leichtbauhalle.

Weniger Asylbewerber beziehen staatliche Leistungen. Ende 2025 waren es in Deutschland rund 390.000 Menschen. Das sind 15 Prozent weniger als im Vorjahr, erklärt das Statistische Bundesamt.

10.09.2026 | 0:40 min

Bobga: Probleme auf Thema Zuwanderung abgewälzt

Fleischhauer kommt auch auf das Thema Gewaltkriminalität, wo Migranten überrepräsentiert sind, zu sprechen. Bobga sieht eine andere, entscheidende Variable: "Wir haben ein Problem, wie wir Männlichkeit in unserer Gesellschaft anders denken können." Bei 83 Millionen Menschen in Deutschland könne die aktuelle Anzahl an Migranten kein Problem darstellen. Stattdessen würden bestehende Probleme auf das Thema Zuwanderung abgewälzt.

Bobga spricht von einem immensen Aufwand, um Migration zu steuern. Viel besser sei doch, mit demselben Aufwand Migration zu organisieren, beginnend bei der Finanzausstattung der Kommunen. Denn, so die stets präsente Idealvorstellung: Kein Mensch ist illegal, auch rechtlich nicht.

Gesellschaft
:Eingesperrt mit Jan Fleischhauer

Politiktalk trifft Reality-TV: Zwei Menschen, zwei Meinungen und keine Moderation. Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer.
Jan Fleischhauer drückt Gitterstäbe auseinander

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Die neue Folge von "Keine Talkshow - Flüchtlinge: Aufnehmen oder abwehren?" mit Jan Fleischhauer und Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga ist online zu sehen am Donnerstag, 22. Oktober 2026, ab 10 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und am Freitag, 23. Oktober 2026, ab 00:45 Uhr im ZDF.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
GrüneFlüchtlinge

Weitere Folgen von "Keine Talkshow"

  1. Jan Fleischhauer und Hannes Jaenicke

    Klima-Debatte in "Keine Talkshow":Aktivist Hannes Jaenicke: "Es ist teurer, nichts zu tun"

    von Torben Schröder
    mit Video33:35
  2. "Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer": Ralf Stegner (l.) und Jan Fleischhauer (r.)

    "Keine Talkshow" mit Jan Fleischhauer:SPD-Politiker Ralf Stegner zur AfD: "So reden Faschisten"

    von Torben Schröder
    mit Video28:12
  3. Jan Fleischhauer und Nyke Sławik sitzen auf hohen Hockern vor einer grauen Studiokulisse, die mit Regenbogenfarben und verschiedenen dekorativen Elementen gestaltet ist. Zu sehen sind unter anderem Ballons, kleine Regenbogenflaggen, eine leuchtende Dekoration sowie ein großes Regenbogenobjekt im Hintergrund. Beide blicken in die Kamera. Jan Fleischhauer trägt einen dunklen Anzug mit hellem Hemd, Nyke Sławik ein dunkles Oberteil mit Jeans und Sneakers. Die Szene wirkt wie ein thematisch inszeniertes Studio-Setting.

    ZDF-Diskussionsformat "Keine Talkshow":Selbstbestimmungsgesetz: Darf jeder alles sein?

    mit Video28:33
  4. Das Bild zeigt den CDU-Politiker Christoph Ploß und Jan Fleischhauer in einer stilisierten Raumkulisse mit grauer Betonwand. Beide stehen nebeneinander vor einer kleinen Küchenzeile und einem auffällig rot bemalten Kühlschrank. Hinter ihnen hängt ein großformatiges Porträt von Friedrich Merz in einem rot gestalteten Rahmen.

    Streit über CDU und konservative Politik:Merz' Regierung: Zu viel SPD, zu wenig CDU?

    mit Video28:01