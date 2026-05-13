Steinmeier verteidigt Papst Leo gegen Trump: "Unerschrocken"

Bundespräsident beim Katholikentag:Steinmeier verteidigt Papst gegen Trump: "Unerschrocken"
Bundespräsident Steinmeier hat Papst Leo den Rücken gestärkt und Trumps Angriffe auf das Kirchenoberhaupt kritisiert. Beim Katholikentag rief er zu Zuversicht und Engagement auf.
Zum Auftakt des Deutschen Katholikentags hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Papst gegen Kritik von US-Präsident Donald Trump verteidigt.
"Wenn Papst Leo in einer Zeit von Krisen und Kriegen öffentlich größere Anstrengung für den Frieden fordert, dann verdient ein solcher Aufruf Unterstützung, nicht Kritik - auch nicht die von den Mächtigsten der Welt", sagte Steinmeier am Mittwoch in seiner Eröffnungsansprache in Würzburg. Leo XIV. sei ein Papst, der Mut mache, lobte Steinmeier.
Papst Leo "besteht in seinen Botschaften unüberhörbar auf dem unauflöslichen Zusammenhang zwischen Glauben und Nächstenliebe".
Trump: Verbalattacken gegen Papst Leo XIV.
US-Präsident Trump hatte wütend auf Friedensaufrufe des aus den USA stammenden Kirchenoberhauptes reagiert und ihm mit Blick auf den Iran vorgeworfen, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will".
Leo XIV. bezeichnete in der Vergangenheit zudem den Umgang mit Migranten in den USA als "äußerst respektlos" und forderte einen "menschlichen" Umgang.
Steinmeier: "Christen müssen aufstehen gegen Weltuntergangsstimmung"
Angesichts der sich breitmachenden Krisenstimmung im Land rief Steinmeier die Kirchentagsbesucher zu Engagement und Zuversicht auf. "Wir müssen aufhören, uns selbst in die Ohnmacht und das Land in den Abgrund zu reden", sagte er. "Gerade Christen müssen aufstehen gegen Weltuntergangsstimmung, gegen die Vorstellung einer Welt ohne Hoffnung und Zuversicht."
Steinmeier zeigte sich besorgt über den weit verbreiteten Pessimismus - und die Konsequenzen für die Demokratie. "Viele begegnen in diesen aufgewühlten Zeiten immer häufiger Menschen, die müde geworden sind, die sich am liebsten irgendwo fallen lassen oder sich unter irgendein schützendes Dach verkrümeln möchten", sagte er. "Das geht über das Private hinaus bis in die Wahrnehmung von Politik. Viele haben das Gefühl, es ginge nichts mehr, die Zukunft könne notwendigerweise nur düster sein."
Umso wichtiger sei das Motto des Katholikentags - "Hab Mut, steh auf!". Diese Aufforderung wolle "den Anstoß geben, trotz aller Müdigkeit noch einmal einen Schritt zu probieren, einen neuen Schritt, auf dass sich noch mal ein Weg eröffnet".
Bundespräsident wirbt für mehr Ökumene
Der evangelische Bundespräsident warb zudem erneut für ein engeres Miteinander der Konfessionen. Katholiken- und Kirchentage seien inzwischen immer auch Orte gelebter Ökumene.
Steinmeiers zweite und letzte Amtszeit endet im März 2027.
Bis zu 30.000 Gläubige bei Katholikentag in Würzburg erwartet
Zu dem Großereignis in Würzburg werden nach Veranstalterangaben bis zu 30.000 Gläubige erwartet. Katholikentage werden alle zwei Jahre in einer anderen Stadt organisiert und dienen als Forum für Debatten und Austausch. Ihre Wurzeln liegen in der katholischen Laienbewegung.
Neben Gottesdiensten gibt es Ausstellungen, Diskussionsformate und weiteres Begleitprogramm. Ausgerichtet wird der Katholikentag vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dem jeweils gastgebenden Bistum.
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