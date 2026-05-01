Die Truppe wächst und mit ihr die Zahl muslimischer Soldaten. Militärische Seelsorger gibt es bislang nur für christliche und jüdische Streitkräfte. Das soll sich jetzt ändern.

Um bei der Bundeswehr auch muslimische Soldaten besser betreuen zu können, hat die Bundewehr nun erstmals in der militärischen Seelsorge eine Stelle für einen Imam ausgeschrieben. 30.04.2026 | 1:57 min

Als Offizier der Luftwaffe hat Yusuf Uygur ein großes Ziel: Er möchte General bei der Bundeswehr werden. "Vielleicht der erste muslimische Stabsoffizier mit Migrationshintergrund", sagt der 29-Jährige lächelnd.

Zurzeit absolviert der gebürtige Hamburger einen Fortbildungslehrgang im Ausbildungszentrum Roth in Mittelfranken. Dass es in Zukunft einen Imam als Seelsorger für Muslime geben soll, findet er folgerichtig.

Es ist ein Schritt der Wertschätzung und ich freue mich, was die Zukunft mit einem Imam in der Bundeswehr bringen wird. „ Yusuf Uygur, Offizier

Militärseelsorge für Protestanten und Katholiken gibt es bereits seit Mitte der 50er Jahre. Für Soldatinnen und Soldaten jüdischen Glaubens wird seit 2021 ein Militärrabbinat aufgebaut, inzwischen arbeiten sieben Rabbiner im Auftrag der Bundeswehr.

Nun sollen auch die Muslime bedacht werden: Vor einer Woche ging die Stellenausschreibung für einen Imam online.

In der Bundeswehr dienen auch etwa 3000 Muslime - genau wie ihre christlichen Kameraden können sie sich nun an Geistliche wenden. "Forum"-Moderatorin Dilek Üsük berichtet darüber. 06.02.2026 | 14:57 min

Militärseelsorger als Vertrauensperson

Von insgesamt rund 186.000 Soldatinnen und Soldaten dienen derzeit etwa 3.000 Muslime in der Bundeswehr. Tendenz steigend. Yusuf Uygur ist einer von ihnen. Als Offizier gehört es zu seinen Aufgaben nicht nur sich selbst, sondern auch seine Soldatinnen und Soldaten auf militärische Aufträge vorzubereiten. Die Seelsorger spielen dabei eine wichtige Rolle.

Es beginnt klein, im Alltäglichen, mit kulturellen Fragen. Die Seelsorger bieten Hilfe und ein vertrauensvolles Ohr, können aber auch bei der Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse helfen. „ Yusuf Uygur, Offizier

Angesichts zunehmender Kriege und einer wachsenden Bedrohungslage auch für Europa liegt der Bedarf für solche Angebote auf der Hand: In kaum einem anderen Job sind Menschen so sehr mit der Möglichkeit des Todes konfrontiert wie bei der Bundeswehr.

Zur Stärkung der Bundeswehr hat Verteidigungsminister Pistorius erstmals eine Militärstrategie vorgelegt. Sie soll die Wehrhaftigkeit Deutschlands angesichts veränderter Sicherheitslagen sichern. 22.04.2026 | 1:41 min

Verteidigungsministerium: "Logischer Schritt"

Im Verteidigungsministerium in Berlin freut sich der Referatsleiter für Militärseelsorge Thorsten Weber sichtlich über die frisch veröffentlichte Ausschreibung für einen muslimischen Seelsorger. Grundsätzlich spiele die Militärseelsorge für Bundeswehrangehörige aller Konfessionen eine wichtige Rolle.

Deswegen war es ein logischer Schritt, der Vielfalt in der Gesellschaft Rechnung zu tragen und das System auch auf unsere muslimischen Soldatinnen und Soldaten auszuweiten. „ Dr. Thorsten Weber, Referatsleiter für Militärseelsorge

Das größte Problem bei der Stellenausschreibung für einen Imam war lange, dass Muslime in Deutschland keine einheitliche Interessenvertretung haben. Einen Staatsvertrag zu schließen wie mit den zwei großen christlichen Kirchen und dem Zentralrat der Juden sei deshalb nicht möglich gewesen. Jetzt suche man mittels sogenannter Leistungsausschreibung.

Weil die Bundeswehr mehr Soldaten braucht, müssen seit Januar alle 18-Jährigen wieder zur Musterung und können dann freiwillig eintreten. Wer entscheidet sich dafür? 28.03.2026 | 1:36 min

Große Wertschätzung für Militärgeistliche in der Truppe

Geistliche, die sich auf die Stelle bewerben wollen, müssen ein in Deutschland anerkanntes Studium der islamischen Theologie sowie Erfahrungen in der Seelsorge nachweisen. Eingesetzt werden sollen sie zunächst nur innerhalb Deutschlands.

Wie wichtig die Militärgeistlichen für die Soldatinnen und Soldaten sind, zeigt eine Studie der evangelischen Kirche von Anfang des Jahres: Darin bewerten 91 Prozent der Befragten es als gut, dass Seelsorger und Seelsorgerinnen im Dienstalltag vor Ort seien, ob als Beistand, Ratgeber und unabhängige Vertrauensperson. In einem Einsatz liege die Zustimmung zur Präsenz der Militärseelsorge sogar bei 95 Prozent.

Svenja Dohmeyer berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Niedersachsen.