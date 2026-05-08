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Der Ausblick: Was am Freitag wichtig wird

Der Ausblick: Was am Freitag wichtig wird

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Ausblick für Freitag

Tag der Befreiung / 1.000-Euro-Entlastungsprämie im Bundesrat / Leo ist seit einem Jahr Papst