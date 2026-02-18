Zahlen des Bundesinnenministeriums:Rechte Gewalt von Jugendlichen bleibt auf hohem Niveau
2025 ist die Zahl junger rechtsextremer Straftäter kaum gesunken. Besonders viele Tatverdächtige sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Das zeigen vorläufige Zahlen des BMI.
Die Zahl Jugendlicher und junger Erwachsener, die in Deutschland rechtsextreme Straftaten verüben, bleibt auf hohem Niveau. Das geht aus einer Anfrage der Grünen-Fraktion an die Bundesregierung hervor, die dem "Tagesspiegel" vorliegt.
Im Jahr 2025 wurden insgesamt 6.674 Fälle rechter Gewalt registriert, an denen Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt waren. Die Verdächtigen sind überwiegend männlich.
Besonders viele Verdächtige zwischen 14 und 17 Jahren
Knapp die Hälfte der Fälle (3.163) geht demnach auf das Konto von männlichen Jugendlichen, die zwischen 14 und 17 Jahren alt waren. An 376 Fällen in dieser Altersgruppe waren weibliche Jugendliche beteiligt.
Bei den bis 13-Jährigen standen 159 männliche und 37 weibliche Personen im Verdacht, im vergangenen Jahr rechtsextrem motivierte Straftaten begangen zu haben. Bei unter 14-Jährigen gilt per Gesetz allerdings die Schuldunfähigkeit. Straftaten würden nur bei einem echten Staatsschutzdelikt erfasst oder bei schuldfähigen Mittätern.
Die Zahlen des BMI für das Jahr 2025 sind vorläufig und können sich wegen möglicher Nachmeldungen von Fällen verändern.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Nur wenige Frauen unter den Tatverdächtigen
In der Gruppe der 18- bis 20-Jährigen wurden insgesamt 1.594 Fälle erfasst; bei den 21- bis 24-Jährigen waren es 1.341 Fälle. In beiden Gruppen stand etwa bei jeder zehnten Straftat eine junge Frau im Verdacht.
Zum Vergleich: 2024 wurden in der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen 3.854 Tatverdächtige registriert; 2023 waren es noch 1.785.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Grünen-Politikerin: Zahl "besorgniserregend" hoch
Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger von den Grünen sagte dem "Tagesspiegel":
Als Grund dafür nannte sie die hohe Attraktivität der rechtsextremen Szene für junge Menschen. "Sie hat ihre Anwerbestrategien online wie offline professionalisiert und nutzt auf perfide Art und Weise Themen wie Fitness oder Dating, die junge Menschen umtreiben."
Mehr zu Gewalt von Rechts
Kleine Anfrage der Linksfraktion :Deutlich mehr Angriffe auf Journalisten in Deutschlandmit Video0:30
Sexismus und Drohungen in der Politik:Welche Anfeindungen Kommunalpolitikerinnen erlebenvon Nicole Frölichmit Video4:10
Vereine unter Druck:Wie Rechtsextreme Fankurven unterwandernvon Kim Bachmannmit Video43:25
Politik | frontal:CSD: Queere Community unter wachsendem Druckvon David Gebhard, Kathrin Haas und Julia KlausVideo14:02