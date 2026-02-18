Rechte Gewalt von Jugendlichen bleibt auf hohem Niveau

2025 ist die Zahl junger rechtsextremer Straftäter kaum gesunken. Besonders viele Tatverdächtige sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Das zeigen vorläufige Zahlen des BMI.

Jung und rechts: Die Zahl rechter mutmaßlicher Gewalttäter ist 2025 nur geringfügig gesunken (Symbolfoto). Quelle: dpa

Die Zahl Jugendlicher und junger Erwachsener, die in Deutschland rechtsextreme Straftaten verüben, bleibt auf hohem Niveau. Das geht aus einer Anfrage der Grünen-Fraktion an die Bundesregierung hervor, die dem "Tagesspiegel" vorliegt.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 6.674 Fälle rechter Gewalt registriert, an denen Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt waren. Die Verdächtigen sind überwiegend männlich.

Es gibt immer mehr rechts motivierte Gewalt in Deutschland. Die Zahl ist von knapp 1.300 Gewalttaten im Jahr 2023 auf mehr als 1.500 Fälle im vergangenen Jahr gestiegen. 15.02.2026 | 0:20 min

Besonders viele Verdächtige zwischen 14 und 17 Jahren

Knapp die Hälfte der Fälle (3.163) geht demnach auf das Konto von männlichen Jugendlichen, die zwischen 14 und 17 Jahren alt waren. An 376 Fällen in dieser Altersgruppe waren weibliche Jugendliche beteiligt.

Bei den bis 13-Jährigen standen 159 männliche und 37 weibliche Personen im Verdacht, im vergangenen Jahr rechtsextrem motivierte Straftaten begangen zu haben. Bei unter 14-Jährigen gilt per Gesetz allerdings die Schuldunfähigkeit. Straftaten würden nur bei einem echten Staatsschutzdelikt erfasst oder bei schuldfähigen Mittätern.

Hinweis zu den Zahlen des BMI Die Zahlen des BMI für das Jahr 2025 sind vorläufig und können sich wegen möglicher Nachmeldungen von Fällen verändern.

Tatverdächtige im Alter 14 bis 17

Nur wenige Frauen unter den Tatverdächtigen

In der Gruppe der 18- bis 20-Jährigen wurden insgesamt 1.594 Fälle erfasst; bei den 21- bis 24-Jährigen waren es 1.341 Fälle. In beiden Gruppen stand etwa bei jeder zehnten Straftat eine junge Frau im Verdacht.

Zum Vergleich: 2024 wurden in der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen 3.854 Tatverdächtige registriert; 2023 waren es noch 1.785.

Rechte Gewaltfälle von jungen Menschen 2025

Grünen-Politikerin: Zahl "besorgniserregend" hoch

Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger von den Grünen sagte dem "Tagesspiegel":

Die Zahl politisch rechts motivierter tatverdächtiger junger Menschen stabilisiert sich auf einem besorgniserregend hohen Niveau. „ Marlene Schönberger, Grüne

Als Grund dafür nannte sie die hohe Attraktivität der rechtsextremen Szene für junge Menschen. "Sie hat ihre Anwerbestrategien online wie offline professionalisiert und nutzt auf perfide Art und Weise Themen wie Fitness oder Dating, die junge Menschen umtreiben."

