Nach dem Parteitagsbeschluss in Dresden wollen Klaus Ernst und Josephine Thyrêt das BSW verlassen. Im ZDF warnen sie, die Partei mache die AfD hoffähig und sich selbst erpressbar.

BSW-Mitgründer Ernst und die Berliner Co-Landesvorsitzende Josephine Thyrêt werden das BSW verlassen, nachdem die Partei gegen eine stärkere Abgrenzung von der AfD gestimmt hat. 28.11.2026 | 13:02 min



Nach dem Beschluss des BSW-Parteitags in Dresden zum sogenannten Magdeburger Weg ziehen prominente Parteimitglieder Konsequenzen. Im Gespräch mit Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer bei ZDFheute live kündigten Mitgründer Klaus Ernst und die Berliner Co-Vorsitzende Josephine Thyrêt ihren Austritt an. "Ich werde die Partei verlassen", sagte Ernst. Er wolle vielleicht noch zwei, drei Tage bleiben, um offene Dinge zu regeln, und dann austreten.

Auch Thyrêt, die den abgelehnten Änderungsantrag für eine schärfere AfD-Abgrenzung unterstützt hatte, bestätigte ihren Rückzug. Sie betonte:

Für mich sind rote Linien überschritten. „ Josephine Thyrêt, Co-Vorsitzende BSW Berlin

Mit dem Magdeburger Weg ist der Kurs des BSW in Sachsen-Anhalt gemeint, wo die Partei punktuell mit der AfD zusammenarbeitet, eine engere Kooperation aber ausschließt. Gemeinsame Anträge mit der AfD oder eine Zusammenarbeit seien für sie nicht der richtige Weg, sagte Thyrêt. Zudem teilten viele im BSW ihre gewerkschaftliche Sichtweise nicht mehr.

Es gehe darum, bei übereinstimmenden Positionen gemeinsam zu handeln, so BSW-Mitgründerin Wagenknecht. Mit AfD-Chef Chrupalla habe sie darüber gesprochen, "wie man sich miteinander aufstellt". 28.11.2026 | 12:23 min

Scharfe Kritik an Nähe zur AfD

Ernst kritisierte, die AfD werde etwa in Sachsen-Anhalt nicht mehr als Gegner, sondern als Partner betrachtet - ohne klaren Widerspruch der Parteiführung und von Sahra Wagenknecht. Er prangerte Postenabsprachen etwa bei Ausschussvorsitzen an, bei denen mögliche Gegenleistungen im Dunkeln blieben.

Zwar sei punktuelle Zustimmung zu guten Sachanträgen richtig. "Aber ich fand immer falsch, dass man langfristig mit einer Partei zusammenarbeitet, die völkisch ist, die nationalistisch ist, die im Kern ausländerfeindlich ist und die im Übrigen auch mit dem einen oder anderen Rechtsradikalen keine Probleme hat umzugehen", sagte Ernst.

Mit Verweis auf demokratiefeindliche Äußerungen aus der AfD fügte er hinzu:

So eine Partei würde ich nicht mit der Beißzange anlangen. „ Klaus Ernst, Mitgründer des BSW

Auch einen AfD-Vertreter an die Spitze des Landtags zu wählen, lehne er strikt ab.

Thyrêt rügte, der AfD durch einen gemeinsamen symbolpolitischen Antrag das "Friedensmäntelchen" umzuhängen, obwohl diese fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Aufrüstung fordere.

Man macht die Partei hoffähig. „ Josephine Thyrêt, Co-Vorsitzende BSW Berlin

Das BSW habe von Anfang an Brücken geschlagen zu konservativen bis autoritären Positionen, erklärt Politikwissenschaftler Benjamin Höhne. Es sei ein Zugehen auf die AfD zu beobachten. 28.11.2026 | 10:42 min

Warnung vor Erpressbarkeit und "Sargnagel"

Beide warnten vor einer faktischen Tolerierung einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Dafür brauche es keinen formellen Vertrag, sagte Ernst: Schriftliche Vereinbarungen, Personalabsprachen oder die Zustimmung zum Haushalt hielten eine solche Regierung an der Macht. Thyrêt ergänzte: "Wenn ich es faktisch toleriere und faktisch immer mitmache, dann toleriere ich ja auch."

Auf eine Zuschauerfrage bei ZDFheute live nach den Motiven in Sachsen-Anhalt vermutete Ernst Angst vor Neuwahlen, für die die AfD dem BSW die Schuld geben könnte. Doch dadurch mache sich die Partei "vier Jahre lang erpressbar". Für viele Wähler im Westen werde das BSW mit diesem Kurs zudem nicht mehr wählbar sein. Thyrêt befürchtet, dass die CDU im Osten künftig mit der AfD kooperieren müsse und das BSW sein Profil als Friedenspartei verliere: "Ich glaube, das ist der Sargnagel und es ist nicht die richtige Richtung."

Das BSW in Sachsen-Anhalt hat mit der AfD für beitragsfreie Kitas gestimmt. Sahra Wagenknecht begrüßt pragmatische Mehrheiten, andere Mitgründer warnen vor dauerhafter Kooperation mit Rechtsextremen. 27.11.2026 | 2:01 min

Enttäuschung über Wagenknecht

Dass Sahra Wagenknecht ein Gespräch mit AfD-Co-Chef Tino Chrupalla im Saarland führte, hätten beide früher nicht für möglich gehalten. "Also ich persönlich dachte, das ist ausgeschlossen", sagte Thyrêt. Ernst äußerte sich nach 20 gemeinsamen politischen Jahren tief enttäuscht: "Und ich bedauere, dass da wahrscheinlich auch so etwas wie eine Freundschaft kaputtgeht."

Eine Rückkehr zur Linken schloss Ernst aus. Er wolle sich nach 20 Jahren im Parlament ebenfalls außerparlamentarisch engagieren. Er brachte einen Verein ins Spiel, der Veranstaltungen organisiert - etwa mit dem Nahost-Experten Michael Lüders - und mit Flugblättern Positionen zu Frieden und Sozialpolitik verbreitet.

Für Thyrêt, für die das BSW die erste Partei war, sei ein Eintritt in die Linke oder eine andere Partei vorerst keine Option, sagte sie. Sie wolle künftig weiter gewerkschaftlich und in der Friedensbewegung aktiv bleiben.