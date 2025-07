Staatsreform: Initiative legt Bericht mit Forderungen vor

Am Montag übergaben die Mitglieder der "Initiative für einen handlungsfähigen Staat" ihren Abschlussbericht an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Angemahnt werden Reformen etwa in den Bereichen Verwaltung, Sozialstaat, Migration, Wirtschaft und Sicherheit.

Initiative: Bund sollte für Abschiebungen zuständig sein

In ihren Abschlussempfehlungen sprechen sich die Autorin und die Autoren nun unter anderem dafür aus, die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern klarer zu fassen. So solle etwa die Zuständigkeit für Abschiebungen von den Ländern auf den Bund übergehen.

Zudem werden eine Entbürokratisierung und mehr Effizienz in der öffentlichen Verwaltung gefordert. Nötig sei, dass der Staat "die alltäglichen Bedürfnisse zeitnah und effizient erfüllt und nicht in einem Wust von Vorschriften erstickt".

Initiative spricht sich für Dienstpflicht in Form von Pflichtjahr aus

Die Initiatoren wollen mehr Beteiligung der Bevölkerung etwa in Form von Bürgerräten. Sie sehen aber auch Verbesserungspotenzial in der Sozial- und Migrationspolitik. Für Einwanderer sollten Aufnahmeverfahren und Integration erleichtert werden.

In der Sozialpolitik wird die Bündelung aller Regelleistungen des Staates über eine zentrale Dienstleistungsplattform angeregt. Gefordert wird auch die Einführung der allgemeinen Dienstpflicht in Form eines Pflichtjahrs.

Paragrafendschungel und Papierberge: Die Verwaltungslast in Deutschland nimmt immer weiter zu. Ehrenamtliche und kleine Unternehmen stoßen zunehmend an ihre Grenzen.

Steinmeier zu Bürokratie: "Manchmal wäre weniger eben mehr"

Je handlungsfähiger unser Staat ist, desto größer das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unser Gemeinwesen - und damit auch in unsere Demokratie.

Gescheiterte Richterwahlen, Wehrpflicht-Debatte und Eskalation in Nahost: Sehen Sie hier das ZDF-Sommerinterview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in voller Länge.

Reformideen sollen getestet werden

Die Expertenkommission will die Reformansätze in Modellkommunen und -regionen erproben lassen. Diese sollen von Bund und Ländern gemeinsam in den Stand versetzt werden, unter "einer weitgehenden Personalhoheit in eigener Zuständigkeit ihre Verwaltungsprozesse zu reformieren".