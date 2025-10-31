Messerangriff von Herdecke: Stalzer kritisiert Medienrummel

Ihr Fall erregte bundesweit Aufmerksamkeit: Nach dem Angriff in ihrem Haus wirft Herdeckes Bürgermeisterin Iris Stalzer Medien und Politik Grenzüberschreitungen vor.

Der Fall um Iris Stalzer hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. (Archivbild) Quelle: dpa

Die bei einem Messerangriff in ihrem Haus verletzte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer, hat Medien und Politiker für den Umgang mit ihrem Fall kritisiert. "Ich habe tatsächlich überhaupt nicht erwartet, dass ein solcher Medienrummel entstehen würde", sagte Stalzer in einem Interview der "Westfalenpost".

"Ich bin auch keine Bundespolitikerin oder ein Mensch, der irgendwie bundesweit Bedeutung hat", meinte Stalzer (SPD). "Ich finde, da hätte man etwas rücksichtsvoller sein können."

Ich denke auch, an der einen oder anderen Stelle sind da rechtliche Grenzen überschritten worden, leider. „ Iris Stalzer, Bürgermeisterin von Herdecke

Stalzer war Anfang Oktober bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. 08.10.2025 | 1:23 min

Stalzer: "Will jetzt Herrn Merz keinen Vorwurf machen"

Stalzer war am 7. Oktober in ihrem Haus lebensgefährlich verletzt worden. Ihre 17-jährige Adoptivtochter steht im Verdacht, sie stundenlang im Keller des Hauses bedroht und gequält zu haben.

Neben 13 Messerstichen soll die 57-Jährige auch zahlreiche Kopfverletzungen erlitten haben. Gegen die Tochter wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Am Tag nach dem Angriff auf Iris Stalzer informierte die Polizei über die Hintergründe. 08.10.2025 | 2:22 min

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Tat - als die Hintergründe noch völlig unklar waren - hatten sich mehrere Politiker dazu geäußert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schrieb auf der Plattform X von einer "abscheulichen Tat".

"Ich will jetzt Herrn Merz keinen Vorwurf machen und mir ist auch klar, dass wir in einer schnelllebigen Zeit leben", sagte Stalzer nun.

Aber sich binnen Minuten zu Dingen zu äußern, von denen man so wenig weiß und dann da eine Meinung zu zu haben, das finde ich extrem schwierig. „ Iris Stalzer, Bürgermeisterin von Herdecke

Um 0:40 Uhr sei bei der Polizei ein Notruf eingegangen, hatte Alexander Roettig am Tag der Tat berichtet. 07.10.2025 | 1:03 min

Stalzer verzichtete im Krankenhaus auf Medienkonsum

Im Krankenhaus habe sie dann bewusst darauf verzichtet, Medien zu konsumieren. "Ich habe mich darauf beschränkt, das zu lesen, was so ganz persönlich über meine Homepage oder über meine diversen E-Mail-Adressen an mich gerichtet wurde - oder auch über ganz normale Briefpost. Das war und ist der Schutzwall, den ich für mich selbst installiert habe."

Stalzer soll am 4. November offiziell in ihr Amt eingeführt werden. Ihre eigentliche Amtszeit beginnt bereits am Samstag. Gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte Stalzer vergangene Woche erklärt: "Ich habe einen klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler und werde diesen Auftrag annehmen."