Nach Messerangriff in Herdecke - ein Überblick

Gerade erst wurde Iris Stalzer zur Bürgermeisterin von Herdecke gewählt. Jetzt wurde sie Opfer eines Messerangriffs. Wer der Täter ist und was die Motive waren, ist weiter unklar.

Nach dem Messerangriff auf die Bürgermeisterin Iris Stalzer bleibt die Frage nach dem Täter ungeklärt. Quelle: epa

Iris Stalzer ist erst vor Kurzem zur neuen Bürgermeisterin von Herdecke gewählt worden. Am Dienstag ist die Politikerin der SPD nach einem Messerangriff schwer verletzt zu Hause gefunden worden. Was aktuell bekannt ist.

In der Stadt Herdecke im Ruhrgebiet ist die neugewählte SPD-Bürgermeisterin Iris Stalzer Opfer eines Messerangriffs geworden. Alexander Roettig berichtet über die Tat vor Ort. 07.10.2025 | 1:03 min

Was ist am Tag der Tat geschehen?

Die designierte Bürgermeisterin der Stadt an der Ruhr war mit zahlreichen Messerstichen aufgefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Noch vor Ort wurde sie erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie schwebte nach Angaben der Polizei am Abend weiter in Lebensgefahr.

In welchem Zustand befindet sich Iris Stalzer?

Iris Stalzer ist weiterhin im Krankenhaus. Wie die dpa erfuhr, war Stalzer am Dienstag im Krankenhaus kurz bei Bewusstsein. Die Polizei habe sie in diesem Moment befragen können.

Eine richtige Vernehmung konnten die Ermittler demnach aber nicht durchführen, da der Zustand der Politikerin noch instabil gewesen sei. Über die kurze Befragung durch die Polizei hatte die "Westfalenpost" zuvor berichtet.

Wo spielte sich die Tat ab?

Stalzer wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft verletzt in ihrem Haus in Herdecke gefunden. Auf der Straße lief ein größerer Polizeieinsatz. Die 22.500-Einwohner-Stadt liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis im Ruhrgebiet.

Das Wichtigste in Kürze Quelle: dpa Auf die neu gewählte Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer (Foto), ist ein Messerangriff verübt worden.

Die SPD-Politikerin schwebt in Lebensgefahr.

Der Notruf wurde von ihren Kindern abgesetzt.

Die Ermittler sehen keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat.

Welche Hinweise auf den Täter gibt es?

Die Ermittler gehen von einem familiären Hintergrund aus. "Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nach WDR-Informationen stehe der Adoptivsohn jedoch im Fokus der Ermittlungen. Er soll in der Vergangenheit wohl früher schon psychisch auffällig gewesen sein.

Die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. 07.10.2025 | 0:28 min

Gibt es Zeugen?

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen setzten gegen 12.40 Uhr die Adoptivkinder des Opfers bei der Rettungsleitstelle den Notruf ab. Die Teenager im Alter von 15 und 17 Jahren gaben demnach an, dass sie die Mutter verletzt gefunden hätten. Sie sei wohl überfallen worden, so die Kinder.

Zudem hieß es aus diesen Kreisen, dass Nachbarn angegeben haben, vor der Tat einen lauten Streit zwischen dem 15 Jahre alten Sohn und der Mutter gehört zu haben. Der Vater sei zum Zeitpunkt der Tat im Ausland gewesen und am Dienstagabend zurückgekommen.

Die beiden Jugendlichen seien zur Vernehmung und Sicherung von Spuren mitgenommen worden, hieß es weiter. Am Abend teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass sich die beiden "im Rahmen der Klärung des weiteren Sachverhaltes" weiter bei der Polizei befänden.

Auf die Frage, ob beide oder eines der Kinder als Zeugen oder Verdächtige auf der Wache befragt wurden, wollte eine Polizeisprecherin am Dienstagabend keine Antwort geben. Die Kinder würden betreut, sagte sie.

Wie geht es jetzt weiter?

Ermittler sicherten bis zum späten Dienstagabend in dem Gebäude Spuren. Die Ermittlungen zum Hintergrund und Motiv der Tat laufen weiter.