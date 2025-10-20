Nach Messerangriff in Herdecke: Bürgermeisterin wird Amt antreten

Nach Messerangriff:Herdecke: Stalzer wird Amt als Bürgermeisterin wohl antreten
Vor rund zwei Wochen wurde die neu gewählte Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Dennoch will sie ihr Amt wohl antreten.
Rund zwei Wochen nach dem lebensgefährlichen Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke geht die Stadt im Ruhrgebiet weiter davon aus, dass die SPD-Politikerin ihr Amt antreten wird. "Die Amtszeit von Frau Stalzer beginnt am 1. November 2025. Der Stadt Herdecke liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Frau Stalzer das Amt der Bürgermeisterin nicht antreten wird", hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.
Tatverdächtig ist die 17-jährige Adoptivtochter von Iris Stalzer. Die 57-jährige Juristin hatte zahlreiche Kopfverletzungen und Schnittwunden am Körper erlitten. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat nach bisherigen Angaben als gefährliche Körperverletzung.
Zum aktuellen Gesundheitszustand der Politikerin könne die Stadtverwaltung keine Informationen geben, sagte eine Sprecherin. Damit blieb auch weiterhin offen, wann die SPD-Politikerin ihr Amt antreten kann. Bis dahin übernimmt der Erste Beigeordnete, Dennis Osberg (parteilos), stellvertretend die Führung der Verwaltung.
Mehr Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen
Mehrsprachigkeit und Migration:Experte: Sprachförderung von Kindern stärkt Wirtschaftvon Jenifer Girkemit Video
Aktenzeichen XY:Überfall auf Supermarkt in Hammmit Video
Bis zu 30 Personen beteiligt:Gelsenkirchen: Mann stirbt nach Massenschlägereimit Video
Chatbots & Co an der Uni:Wie Künstliche Intelligenz das Studium ändertvon Noah Schmittmit Video