Nach Messerangriff in Herdecke: Bürgermeisterin wird Amt antreten

Rund zwei Wochen nach dem lebensgefährlichen Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke geht die Stadt im Ruhrgebiet weiter davon aus, dass die SPD-Politikerin ihr Amt antreten wird. "Die Amtszeit von Frau Stalzer beginnt am 1. November 2025. Der Stadt Herdecke liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Frau Stalzer das Amt der Bürgermeisterin nicht antreten wird", hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.