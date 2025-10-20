  3. Merkliste
Nach Messerangriff in Herdecke: Bürgermeisterin wird Amt antreten

Nach Messerangriff:Herdecke: Stalzer wird Amt als Bürgermeisterin wohl antreten

|

Vor rund zwei Wochen wurde die neu gewählte Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Dennoch will sie ihr Amt wohl antreten.

Nordrhein-Westfalen: Iris Stalzer, Bürgermeisterin von Herdecke

Die Amtszeit von Iris Stalzer soll am 1. November 2025 beginnen.

Quelle: dpa

Rund zwei Wochen nach dem lebensgefährlichen Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke geht die Stadt im Ruhrgebiet weiter davon aus, dass die SPD-Politikerin ihr Amt antreten wird. "Die Amtszeit von Frau Stalzer beginnt am 1. November 2025. Der Stadt Herdecke liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Frau Stalzer das Amt der Bürgermeisterin nicht antreten wird", hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

GERMANY-POLITICS-CRIME

Die in Herdecke zur Bürgermeisterin gewählte Iris Stalzer wurde bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Die Ermittler gehen von einem familiären Hintergrund aus.

08.10.2025 | 1:23 min

Tatverdächtig ist die 17-jährige Adoptivtochter von Iris Stalzer. Die 57-jährige Juristin hatte zahlreiche Kopfverletzungen und Schnittwunden am Körper erlitten. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat nach bisherigen Angaben als gefährliche Körperverletzung.

Zum aktuellen Gesundheitszustand der Politikerin könne die Stadtverwaltung keine Informationen geben, sagte eine Sprecherin. Damit blieb auch weiterhin offen, wann die SPD-Politikerin ihr Amt antreten kann. Bis dahin übernimmt der Erste Beigeordnete, Dennis Osberg (parteilos), stellvertretend die Führung der Verwaltung.

SPD

