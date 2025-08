Charta von 1950: Merz würdigt Aufbauleistung der Vertriebenen

Am 5. August 1950 hatten sich in Stuttgart-Bad Cannstatt 30 Vertreter der deutschen Heimatvertriebenen getroffen und die "Charta der deutschen Heimatvertriebenen" unterzeichnet. Tags darauf wurde sie auf dem Stuttgarter Schlossplatz und im ganzen Bundesgebiet verkündet. "Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung", lautet ein Schlüsselsatz des Dokuments.



Durch Flucht und Vertreibung haben etwa zwölf Millionen Deutsche in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs und den Jahren danach ihre Heimat im Osten verloren. Geflohen etwa aus Ostpreußen, Pommern, dem Sudetenland und Schlesien, kamen sie in die Bundesrepublik und die DDR. Viele Vertriebene haben sich in sogenannten Landsmannschaften und Vertriebenenverbänden zusammengeschlossen.



In der Charta wird die "Schaffung eines geeinten Europas" als Ziel genannt, zugleich aber auch auf ein "Recht auf die Heimat" als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit verwiesen.



