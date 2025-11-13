CDU-Politiker Streeck: Altersgrenze für teure Medikamente?

Vorstoß von CDU-Politiker Streeck:Teure Medikamente: Altersgrenze für Patienten?
Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hat hinterfragt, ob sehr alte Menschen sehr teure Medikamente erhalten sollten. Patientenschützer reagieren empört.
CDU-Gesundheitspolitiker Hendrik Streeck hat in einer Talksendung hinterfragt, ob sehr alte Menschen sehr teure Medikamente erhalten sollten. Dabei verwies der Mediziner beispielhaft auf eine teure Krebstherapie bei einer 100-Jährigen - und auf persönliche Erfahrungen, die er in der letzten Lebensphase seines Vaters gemacht habe.
Über seinen an Lungenkrebs erkrankten Vater sagte Streeck beim Sender Welt TV: "Es wurde in den letzten Wochen, wo er gestorben ist, so viel Geld ausgegeben. Und es hat nichts gebracht. Es wurden die neuesten Therapien aufgefahren."
Es brauche in der medizinischen Selbstverwaltung klarere Richtlinien bei der Vergabe von Medikamenten mit Blick auf allgemeine Gesundheitskosten.
Patientenschützer empört
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz widersprach Streeck. "Das Grundgesetz garantiert jedem die Menschenwürde", monierte Vorstand Eugen Brysch.
CDU-Gesundheitspolitiker Streeck, der auch Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist, diskriminiere mit seinen Äußerungen unverhohlen alte Menschen.
Kritik von der Linken
Auch die Linke kritisierte Streecks Überlegungen, sehr alten Menschen bestimmte besonders teure Medikamente nicht mehr zu verordnen. Linksfraktionschef Sören Pellmann forderte stattdessen eine Begrenzung der Preise neuer Arzneien, denn diese seien in den vergangenen Jahren explodiert.
"Solche Gedankenspiele von einem CDU-Gesundheitspolitiker sind nur noch beschämend", sagte Pellmann der "Rheinischen Post".
Diese Debatte zu eröffnen, säge weiter am gesellschaftlichen Zusammenhalt, so der Fraktionschef weiter.
Gemeinsamer Bundesausschuss ist zuständig
Der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung wird vom sogenannten Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt, einem Gremium mit Vertretern der Ärzte, Krankenkassen, Krankenhäuser und anderen.
