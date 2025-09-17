Patientensicherheit: Sicher versorgt von Kindesbeinen an?

Welttag der Patientensicherheit:Von klein auf: Ärztliche Versorgung in Gefahr
Wie abgesichert sind Kinder und Jugendliche in der medizinischen Versorgung? Zum Welttag der Patientensicherheit rückt die Qualität ihrer Behandlung in den Fokus.
Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Ein Satz, der beinahe genauso oft wiederholt wird, wie die Forderung nach den dafür nötigen Reformen. Denn ihre Bedürfnisse werden in vielerlei Hinsicht vernachlässigt. Auch im gesundheitlichen Bereich. Darauf macht der diesjährige Welttag der Patientensicherheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufmerksam.
Gefährliche Unterfinanzierung medizinischer Versorgung
Hierzulande richtet diesen das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) aus. Das Motto 2025: "Patientensicherheit von Kind an - eine Investition fürs Leben". Genauso wie die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) sieht man beim APS mit Blick auf die Patientensicherheit in der Kinder- und Jugendmedizin zahlreiche Herausforderungen. Das beginnt beim Geld.
"Durch die Krankenhausreform droht die spezialisierte medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche wegzubrechen, weil ihre Finanzierung in den neusten Entwürfen ersatzlos gestrichen wurde", kritisiert Professorin Ursula Felderhoff-Müser, DGKJ-Präsidentin.
Kinder und Jugendliche hätten genauso wie Erwachsene einen Anspruch auf eine fachärztliche und vor allem auf eine spezialfachärztliche Versorgung im Krankenhaus. Doch genau diese drohe damit auf der Strecke zu bleiben.
Schwieriger Zugang zur Diagnostik
Hinzu kämen die im Vergleich zur Erwachsenenmedizin höheren so genannten Vorhaltekosten. Diese machten gerade Kinder- und Jugendkliniken oft zu einem aus kaufmännischer Sicht ungeliebten Anhängsel.
Immer mehr Kinderkliniken und -abteilungen würden deshalb schließen. Allein in den letzten fünf erfassten Jahren, im Zeitraum 2018 bis 2023, seien das bundesweit nahezu fünf Prozent gewesen, kritisiert die DGKJ.
Die Folge: Für die jungen Patienten und ihre Eltern wird es immer schwieriger, einen Zugang zu kinderärztlicher Diagnostik zu bekommen. Aus Sicht von Professor Joachim Wölfle liegt darin die größte Herausforderung für die Patientensicherheit im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin.
Mangelversorgung und fehlendes Wissen
In manchen Regionen gebe es bereits eine Mangelversorgung an niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten mit entsprechenden Fachkenntnissen.
"Erschwerend kommt hinzu, dass zahlreiche Eltern nicht mehr über eine ausreichende Gesundheitskompetenz verfügen und durch den Mangel an Pädiatern die Unterstützung fehlt, um frühzeitig Warnsignale erkennen zu können, wann eine Erkrankung behandlungsbedürftig ist", gibt Joachim Wölfle zu bedenken. Doch gerade zeitnah mit einer entsprechenden Behandlung zu beginnen, sei manchmal entscheidend, um wieder vollständig gesund zu werden.
Die grundlegenden Probleme, mit denen das Gesundheitssystem zu kämpfen hat, zeigen sich aus Sicht von Ruth Hecker, der Vorsitzenden des APS, in der Kinder- und Jugendmedizin wie in einem Brennglas.
Folgenschwere Behandlungsfehler durch Überlastung
Diese Sorgfalt sei immer mehr in Gefahr: Durch die Überlastung fehle die Zeit für vernünftige Anamnesen und gründliche Untersuchungen - mit im schlimmsten Fall folgenschweren Fehlern.
Weiter kritisiert Ruth Hecker, dass mit der generalistischen Pflegeausbildung die Kinderkrankenpflege und die mit ihr notwendigen und unerlässlichen Kompetenzen weggefallen seien. "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, ihr Organismus ist noch in Entwicklung. Außerdem wirken sich Erkrankungen oft ganz anders aus", gibt auch Ursula Felderhoff-Müser zu bedenken.
Hinter all den Forderungen steht der Wunsch, dass es sich beim mantraartig wiederholten Satz "Kinder sind unsere Zukunft" nicht um bloße Lippenbekenntnisse handelt. Auch und gerade nicht, wenn es um das gesunde Heranwachsen geht. Denn jedes ernsthaft erkrankte Kind ist auch eine Hypothek für die gesamte Gesellschaft, das Sozialsystem und die Volkswirtschaft.
