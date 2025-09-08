Landarztquote:Trotz Anreiz: Warum es an Ärzten fehlt
Die Landarztquote soll die ärztliche Versorgung auf dem Land sichern. Ende des Jahres feiern die ersten Absolventen ihre Approbation. Liest sich gut, wird aber nicht reichen.
Der Hausarzt als erste Anlaufstelle für alles: In den Plänen der Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zum sogenannten Primärarztmodell spielen Hausärzte eine zunehmend größere Rolle. Im Zuge der beschlossenen Krankenhausreform wird die ambulante Versorgung ohnehin noch wichtiger.
Über 40 Prozent sind kurz vor dem Ruhestand
Dafür bräuchte es dringend frisches Personal in den Praxen. Die Bundesärztekammer teilt mit, dass 2024 rund 27.000 der praktizierenden Hausärzte 60 Jahre oder älter waren. Das entspricht über 40 Prozent. Fast jeder fünfte war sogar älter als 65.
Viele Hausärzte machen weiter, um die Versorgung in ihrem Ort nicht zu riskieren. Denn Nachwuchs ist rar. Im letzten Jahr waren weit weniger als zehn Prozent der Hausärzte jünger als 40 Jahre alt. Einen Nachfolger für die eigene Hausarztpraxis zu finden, ist vielerorts ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem auf dem Land.
Landarztquote soll helfen
Auf Dauer kann das nicht gutgehen. Das hat die NRW-Landesregierung schon vor vielen Jahren erkannt.
Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen daher die Landarztquote ins Leben gerufen. Im Wintersemester 2019/2020 haben erstmals Studierende auch ohne Bestnoten im Abitur einen Medizin-Studienplatz erhalten. Im Gegenzug verpflichteten sich die angehenden Ärzte dazu, später mindestens zehn Jahre lang in einer unterversorgten Region zu praktizieren. Zum Beispiel auf dem Land.
Auf den ersten Blick ist die Landarztquote ein Erfolgsmodell, die Nachfrage groß: Auf jeden freien Studienplatz kommen zehn Bewerbungen. In dem anstehenden Wintersemester beginnt die eintausendste Studentin in NRW ihr Medizin-Studium im Rahmen des Landarzt-Programms. Ein weiterer Meilenstein: Die ersten Studenten beenden noch in diesem Jahr ihr Studium und sollen umgehend in der ambulanten Versorgung unterstützen.
Zu wenige Medizin-Studienplätze
Der Haken an der Sache: Es sind nur 190 Mediziner jährlich. Wohlgemerkt: für ganz Nordrhein-Westfalen. Das entspricht 7,8 Prozent aller Medizin-Studenten. Mehr geht nicht.
Doch selbst wenn die Landarztquote höher wäre, würde der Kuchen gleich groß bleiben. Denn die Zahl der Medizin-Studienplätze steigt durch die Landärzte nicht. Es wird lediglich ein Teil der Absolventen fest für die Hausarzttätigkeit auf dem Land eingeplant.
Neben Hausärzten mangelt es hierzulande auch in anderen Bereichen an Medizinern. Dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung zufolge fehlen bis 2040 rund 50.000 Ärzte.
Nur die Quote reicht nicht
Experten bezweifeln, dass die Landarztquote allein ausreichen wird, um die ambulante Versorgung zu gewährleisten.
Neben Zuwanderung von Ärzten aus dem Ausland bräuchte es mehr Medizin-Studienplätze. Auch wenn die teuer sind. Die Ausbildung eines Arztes kostet das Land bis zu 250.000 Euro.
Markus Aust ist Reporter im ZDF-Studio in Nordrhein-Westfalen.
Die Landarztquote wurde im Wintersemester 2019/20 als erstes in Nordrhein-Westfalen eingeführt. Rund acht Prozent der Medizin-Studienplätze werden an Studenten vergeben, die sich dazu verpflichten, für mindestens zehn Jahre als Hausarzt zu arbeiten.
Der konkrete Ort der Arztpraxis ist innerhalb von NRW frei wählbar, muss aber in einer unterversorgten Region, in der Regel auf dem Land, liegen. Bei Vertragsbruch droht eine Strafzahlung in Höhe von 250.000 Euro. Mittlerweile haben zehn weitere Bundesländer ähnliche Modelle für das Medizin-Studium eingeführt.
