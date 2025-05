Friedrich Merz gilt so manchem in der nicht so zugeneigten Öffentlichkeit als ewiggestriger Konservativer aus dem Sauerland. Und wie zum Beweis für diese These beruft er mit Wolfram Weimer einen nach eigenen Worten liberal-konservativen Publizisten zum neuen Kulturstaatssekretär, zuständig für die Medien, die Theater- und Filmförderung.