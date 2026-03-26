FDP-Vorsitzender - fällt für viele wohl gerade nicht in die Kategorie Traumjob. Henning Höne, Chef der Liberalen in NRW, wirft seinen Hut in den Ring. Sein Credo lautet: Neuanfang.

Wahlen und Vertrauen verloren und seit dem Ampel-Aus ein Jahr verschwendet – so sieht Henning Höne seine FDP. Der Vorsitzende der NRW-FDP will gegen Noch-Parteichef Dürr antreten. 26.03.2026 | 3:04 min

Marie-Agnes Strack-Zimmermann preschte voraus. Das tut sie gelegentlich schon mal. Mehrfach hatte sie gegenüber Journalisten ihr Interesse am Vorsitz der FDP bekundet. Motto: "Wenn die Partei das will, dann mache ich's."

Bedingung aber: nicht allein, sondern nur als Tandem. Mehr ließe sich mit ihrem Mandat als Europaabgeordnete nicht vereinbaren. Mit wem Strack-Zimmermann gern aufs Rad steigen würde, hat sie auch durchblicken lassen: Henning Höne.

Nach dem schlechten Abschneiden bei den jüngsten Landtagswahlen zieht die FDP Konsequenzen. Die komplette Parteispitze um den Vorsitzenden Christian Dürr tritt zurück. 24.03.2026 | 1:49 min

Und eben der sagt nun heute: Ja, ich will. Nur nicht mit Strack-Zimmermann, sondern lieber allein. Rumms. Viele hatten den jüngsten Niedergang der FDP auch damit erklärt, die Partei sei nicht mehr hörbar. Der Höne'sche Paukenschlag ist deshalb ja vielleicht schon Teil eines neuen Konzepts. Kurz nachdem die Kandidatur Hönes bekannt wurde, ruderte Strack-Zimmermann dann bereitwillig zurück, bekundete volle Unterstützung für Höne, seine Entscheidung sei "folgerichtig und erfreulich".

FDP: Empörung über Merz-Aussage

Henning Höne - wer ist der Mann? Außerhalb seines Bundeslandes NRW werden den 39-Jährigen nur wenige kennen. Aber: Welchem FDP-Politiker geht's da schon besser? Mal abgesehen von Strack-Zimmermann und Wolfgang Kubicki? Tatsächlich führt Höne seit gut drei Jahren den größten Landesverband der Liberalen. Er ist zudem Chef der FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, hat also zumindest eine regelmäßige politische Bühne. Auch das unterscheidet ihn zunehmend von vielen Parteifreunden, die ihre Mandate in diesen Tagen verloren haben oder in anstehenden Wahlen vermutlich verlieren werden.

Als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der FDP bei den jüngsten Wahlen tritt die gesamte Parteiführung zurück. "Haben einen immensen Vertrauensverlust", so Strack-Zimmermann. 24.03.2026 | 5:31 min

Denn die Zeiten sind schlecht für die FDP. Bundeskanzler Merz hat sie unlängst für politisch tot erklärt: "Die FDP ist von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden. Sie wird keine Rolle mehr spielen", sagte der CDU-Chef, nachdem die FDP aus dem Landtag von Baden-Württemberg geflogen ist.

Eine Äußerung, die bei den Liberalen für Empörung sorgte. Und doch: Der Befund, die FDP stehe am Abgrund, wird auch in der Partei von vielen geteilt. Dort, am Abgrund also, macht Henning Höne nun heute sein "Angebot", wie er es als liberaler BWLer formuliert.

Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition und dem Rückzug von Christian Lindner als Parteichef ringt die FDP um Kurs und Profil. 15.03.2026 | 3:32 min

Möllemann, Westerwelle, Lindner: FDP-Chefs aus NRW

Es ist das Angebot, sich als Retter zu versuchen. Christian Dürr, der den Bundesvorsitz vor einem Jahr erst übernommen hatte, hat gerade seinen Rücktritt angekündigt, will jedoch erneut kandidieren. Für viele in der Partei schwer nachvollziehbar. Denn Erfolge blieben aus, Niederlagen pflastern seinen Weg. Dürrs Aussichten sind also vermutlich eher mau.

Und überhaupt: Wann immer die FDP in ihrer wechselvollen Geschichte einen Revitalisierungsschub brauchte, hat sich ein Lautsprecher aus NRW irgendwie bewährt. Jürgen Möllemann holte die Partei aus dem Tief, Guido Westerwelle und auch Christian Lindner. Dreimal NRW. Insofern stünde Henning Höne da schon fast in einer Tradition. Wenngleich er bislang weniger als Lautsprecher aufgefallen ist. Rhetorisch schon stark, heißt es im politischen Betrieb der Landeshauptstadt oft, aber dabei sachlich.

Die FDP kämpft ums Überleben. Guido Westerwelle würde an die Zukunft der Liberalen glauben, sagt sein Witwer. Was lernt seine Partei von ihm - dem Menschen und Politiker Westerwelle? 17.03.2026 | 6:55 min

Kampfabstimmung mit Christian Dürr?

Bleibt das so, wenn es nun sogar auf eine Kampfabstimmung mit Christian Dürr hinausläuft? Auf dem Bundesparteitag Ende Mai wird der FDP-Vorsitzende bestimmt. Das ist dann folgerichtig zumindest mal eine Wahl, bei der am Ende ein Liberaler jubeln wird. Es ist nur noch nicht ganz klar, welcher.

Normen Odenthal leitet das ZDF-Studio in Nordrhein-Westfalen.