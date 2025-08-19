Söder fährt besonders klimaschädlich - Ranking der Umwelthilfe

Die Dienstwagen der deutschen Spitzenpolitiker stoßen immer noch zu viel CO2 aus, wie die Deutsche Umwelthilfe ermittelt hat. Markus Söder ist das Schlusslicht im Ranking.

Schlechte Bilanz bei Dienstwagen: Laut der Deutschen Umwelthilfe habe auch die neue Regierung bei voranschreitender Klimakrise ihre Vorbildfunktion beim Klimaschutz verfehlt. Markus Söder erhielt dafür die Rote Karte. Quelle: dpa

Nach einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) fahren Spitzenpolitikerinnen und -politiker in Deutschland weiter mehrheitlich mit klimaschädlichen Dienstwagen. Demnach erhalten sieben von elf bewerteten Bundesministerinnen und -ministern eine Rote Karte, wie der Verband am Dienstag in Berlin mitteilte.

Im Vorjahr seien es sieben von neun gewesen. Von insgesamt 238 befragten Spitzenpolitikerinnen und -politikern aus Bund und Ländern bekamen 151 die Rote Karte. Ihre Dienstwagen lagen demnach mindestens 20 Prozent über dem europäischen Flottengrenzwert von 93,6 Gramm CO2 je Kilometer. Der Grenzwert gibt den Durchschnittsausstoß aller in der EU in einem Jahr zugelassenen Fahrzeuge vor.

Grüne Karte unter anderem für Umweltminister Schneider

Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erhält dagegen für seinen emissionsintensiven Plug-In-Hybrid die Rote Karte. Innerhalb der Bundesregierung stößt der Dienstwagen von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) nach Angaben der Umwelthilfe das meiste CO2 aus - mehr als das Doppelte des europäischen Grenzwerts.

Die Fahrzeuge des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers und Finanzministers, des Verteidigungsministers, des Innenministers sowie der Gesundheitsministerin fließen demnach nicht in die Gesamtwertung ein.

Höchster Wert beim Wagen von Bayerns Ministerpräsident Söder

Bei den Ländern bildet der Verbrenner von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit 292 Gramm pro gefahrenem Kilometer das Schlusslicht. Dem steht der einzige Elektrowagen von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Kretschmann gegenüber, der nach Angaben der Umwelthilfe nur 70 Gramm ausstößt.

Durchschnittlich verbrauchten die Ministerinnen und Minister mit ihren Wagen laut Befragung 141 Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer. Der Wert liegt damit leicht unter dem des vergangenen Jahres. 87 von 238 Spitzenpolitikern fahren der Umwelthilfe zufolge mit reinen Elektroautos durchs Land:

Damit zeichnet sich trotz fortschreitender Klimakrise im Bundeskabinett auch nach dem Regierungswechsel kein konsequenter Umstieg auf sparsame Dienstwagen ab. „ Deutsche Umwelthilfe

Bremens Umweltsenatorin setzt auf Dienstrad

Dass es auch ganz ohne Dienstwagen geht, zeigen laut Umwelthilfe Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf (Grüne) aus Bremen mit ihrem Dienstrad sowie der Hamburger Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), der auf einen Dienstwagen verzichtet.

Der 19. Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfe beruht laut eigenen Angaben auf einer Abfrage im Zeitraum von Januar bis Juni 2025. Die Zahlen der Umwelthilfe sind nur bedingt mit anderen Statistiken vergleichbar. Die Umwelthilfe geht für ihre Rangliste nach eigenen Angaben etwa davon aus, dass Plug-In-Hybride nur im Verbrennermodus genutzt werden.

Laut Studien trifft das zwar oft zu - ob die Spitzenpolitiker und ihr Fuhrparkmanagement aber auch tatsächlich so vorgehen, ist offen. Zudem ist für jeden Spitzenpolitiker nur ein Fahrzeug aufgelistet, vielen stehen aber mehrere Autos zur Verfügung.