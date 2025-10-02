Saarbrücken feiert Einheitsfest - und fragt: Wo stehen wir heute?

35 Jahre Deutsche Einheit:Saarbrücken feiert - und fragt: Wo stehen wir heute?
Saarbrücken feiert 35 Jahre Deutsche Einheit - und zeigt, wie viel es noch übereinander zu entdecken gibt. Wie haben sich Ost und West verändert?
Der 35. Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken verwandelt die Innenstadt seit gestern Nachmittag in eine lebendige Feierzone. Jung und Alt - Ost und West, Menschen aus allen Ecken Deutschlands feiern gemeinsam, es gibt Bühnen, Tanz und beeindruckende Lichtspektakel.
Im Zentrum steht die "Ländermeile", auf der alle 16 Bundesländer ihre Besonderheiten präsentieren. So treten zum Beispiel die "Sänger aus Finsterwalde" aus Brandenburg auf, und bei den Bayern wird traditionell "Gschuhplattelt". Auf der anderen Saar-Seite gibt es spannende Mitmachaktionen: Der Bauernverband lädt zum Melken am "Kuh-Mobil" ein, während die Saar-Universität ihre Roboter zeigt.
"Es geht weniger um die Frage Ost und West"
Dabei wird deutlich: Deutschland ist bunt, vielseitig und voller Überraschungen - und man merkt, wie wenig man voneinander kennt. Dei Gastgeberin, SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, will verbinden: "Es geht mittlerweile weniger um die Frage Ost und West, oder wer sich in welche Richtung ändern muss."
Wie haben sich Ost und West verändert?
Wie haben sich Ost und West in den vergangenen 35 Jahren verändert? Ute Schwindling hat dazu ihre eigenen Beobachtungen. Nach der Wende kam sie mit ihrem "blauen Klaus" - einem Trabi - ins Saarland. Sie blieb, heiratete einen Bergmann und führt heute ein Nähatelier. Regelmäßig fährt sie zurück in ihre Heimat nach Sachsen-Anhalt, zu Mutter und Schwester.
In beiden Regionen ist Strukturwandel Alltag. Früher prägte der Bergbau das Saarland, heute setzt es auf die Automobilindustrie - doch täglich erreichen Hiobsbotschaften die Region: Zulieferer bauen tausende Arbeitsplätze ab, während im Osten vor allem junge Menschen abwandern.
Doch was sie nervt: Die ständige Meckerei zwischen Ost und West.
Macron zu Besuch in Saarbrücken
Vom Blick auf nationale Unterschiede geht es beim diesjährigen Einheitstag 2025 direkt in die europäische Perspektive. Nicht nur wegen der Grenznähe wird der Tag besonders Europa-orientiert sein: Der französische Präsident Emmanuel Macron kommt nach Saarbrücken und wird eine Rede halten.
"Wenn Macron am deutschen Nationalfeiertag spricht, dann ist das ein starkes Signal. Es geht darum, die europäische DNA Deutschlands sichtbar zu machen", sagt die deutsch-französische Politikwissenschaftlerin Claire Demesmay. "Die Botschaft ist klar - von der deutschen Einheit hin zur europäischen Einheit. Diese beiden Dimensionen gehören zusammen."
Sicherheitslage in Europa angespannt
Nie war die Sicherheitslage in Europa angespannter als im Moment, gleichzeitig ringt die Staatengemeinschaft um eine gemeinsame Linie in der Verteidigungspolitik. Darüber hinaus können Merz und Macron gerade beide positive Bilder gebrauchen. Frankreich steckt in einer tiefen politischen Krise und in beiden Ländern setzt die extreme Rechte die Regierungen unter erheblichen Druck.
Symbolpolitik oder nicht: Die Saarländer sind stolz auf diesen Staatsgast. Auf dem Fest hört man überall beide Sprachen. An einem Stand gibt es Macarons in Schwarz - Rot - Gold und in Blau-Weiß-Rot.
Herrscht eine Ostalgie?
Draußen in der Stadt stehen überall hohe Mauerwände - ein Symbol für den Abriss der Berliner Mauer. In den kommenden Tagen werden sie zu Kunstwerken: 16 Wände, 16 Künstler aus 16 Bundesländern. Der Künstler Andreas von Chrzanowski ("CASE") kommt gebürtig aus Thüringen und sprüht eine Spinne auf eine Stasi-Akte. Er war elf als die Grenzen geöffnet wurden.
Ostalgie? Nein, aber schöne Erinnerungen, auch an den Geruch der Pakete aus dem Westen - an die Schokolade. "Mein Bruder hat damals immer das Schokoladenpapier aufgehoben, damit er es im Sommer nochmal auspacken und anfassen konnte. Es war einfach viel wert."
