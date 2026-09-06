Nach Anschlag auf CSD: Gedenk-Baum im Tiergarten ausgerissen

Erst die Regenbogenbank, jetzt der neu gepflanzte Baum: Nach dem Anschlag auf den Berliner CSD richten Unbekannte erneut Zerstörung am Trauerort an.

Wieso konnte der islamistische Terroranschlag auf den CSD in Berlin nicht verhindert werden? Mit Fragen wie diesen beschäftigte sich heute der Innenausschuss des Bundestages. 04.08.2026 | 1:40 min

Der Gedenkort zum Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day im Tiergarten ist wieder erheblich beschädigt worden. Unbekannte rissen in der Nacht zu diesem Sonntag einen neu gepflanzten Baum samt Schutzgitter aus der Erde, wie die Polizei mitteilte. Weitere Gegenstände, die an den Anschlag erinnern sollen, seien im Umfeld ebenfalls beschädigt oder teilweise zerstört worden.

Der Staatsschutz ermittelt wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung. Der Bezirk Mitte hatte den französischen Ahorn als Ersatz für den Baum gepflanzt, gegen den der Wagen des Attentäters prallte.

Eine Woche nach dem Attentat auf die Berliner Pride-Demo sitzt der Schock tief. In anderen europäischen Städten verlaufen die Feiern zwar ruhig, doch das mulmige Gefühl bleibt. 03.08.2026 | 2:38 min

Zuvor wurde schon Regenbogenbank zerstört

Bereits Anfang der Woche hatten Unbekannte an selber Stelle eine in Regenbogenfarben gestrichene Bank zerstört. Sie sollte zum Verweilen und zur stillen Anteilnahme einladen und Solidarität mit der queeren Community zum Ausdruck bringen. Die Zerstörung löste parteiübergreifend Entsetzen aus, auch hier ermittelt der Staatsschutz.

Bei dem Anschlag auf den CSD am 25. Juli in Berlin war ein Kastenwagen in eine Menschenmenge gefahren. Eine 65-jährige Polin wurde getötet, 31 Menschen wurden teils schwer verletzt. Ein 21-Jähriger hatte den Wagen gesteuert und war anschließend mit einer Stichwaffe auf weitere Passanten losgegangen. Die Sicherheitsbehörden gehen von einem islamistischen Motiv aus. Der Mann wurde am Tag nach dem Anschlag bei einem Polizeieinsatz erschossen.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf den Berliner CSD werden Rufe nach Konsequenzen lauter – etwa, das Strafrecht zu verschärfen oder Präventionsangebote zu verbessern. 27.07.2026 | 2:43 min

Quelle: epd, AFP, dpa