Aktivisten seilen sich vom Dach der CDU-Parteizentrale ab

Klimaaktivisten haben sich vom Konrad-Adenauer-Haus abgeseilt, um gegen die Klimapolitik der Regierung und Sozialabbau zu protestieren. Die Polizei war im Einsatz.

An der CDU-Parteizentrale in Berlin haben sich Klimaschützer der Organisation "Robin Wood" vom Dach abgeseilt und ein Banner entrollt. Die Polizei rückte mit rund 30 Einsatzkräften zum Gebäude aus. 23.09.2026 | 0:17 min

Klima-Aktivisten der Gruppe "Robin Wood" haben sich am Mittwochvormittag mit einem Banner vom Dach der Parteizentrale der CDU abgeseilt. Auf dem Transparent wurden eine "Klare Kante gegen Rechts" sowie "Sozialabbau beenden, Klimakrise bekämpfen" gefordert, wie aus von den Aktivisten am Mittwoch online veröffentlichten Bildern hervorgeht. Laut Polizeiangaben maß das Banner rund 20 mal 5 Meter.

Der Sprecher der Berliner Polizei, Florian Nath, bestätigte einen Polizeieinsatz am Konrad-Adenauer-Haus mit rund 30 Kräften. Mehrere Personen hätten sich von der Fassade abgeseilt, zudem hätten sich drei weitere Personen mit einem Transparent vor die CDU-Zentrale gestellt. Es bestehe der Verdacht des Hausfriedensbruchs, möglicherweise seien auch Sachbeschädigungen beim Abseilen begangen worden, erklärte Nath. Zudem habe eine Person eine Drohne steigen lassen und möglicherweise gegen luftverkehrsrechtliche Vorschriften verstoßen.

Vor wenigen Jahren war das Thema Klima noch allgegenwärtig. Vernachlässigt Schwarz-Rot dies nun? Mirko Drotschmann blickt auf die Klimapolitik der Bundesregierung. 12.03.2026 | 8:33 min

Aktivisten: Bundesregierung lässt "Klimaschutz hinten runterfallen"

Die Aktivisten erklärten in einem parallel zur Aktion veröffentlichten Schreiben, die CDU-geführte Bundesregierung lasse "die Menschheitsaufgabe Klimaschutz hinten runterfallen". Zudem müssten klimapolitische und soziale Maßnahmen zusammenwirken, "um den weiteren Aufstieg von Rechtsaußen zu stoppen".

Insbesondere die Energiepolitik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und der Ausbau von Gaskraftwerken wurden kritisiert. "Robin Wood" bezeichnet sich selbst als gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt.

Die EU-Kommission erlaubt Deutschland, den Bau neuer Gaskraftwerke mit bis zu 35 Milliarden Euro zu fördern. Dafür gelten allerdings Bedingungen. ZDF-Wirtschaftsexpertin Sina Mainitz ordnet ein. 02.09.2026 | 1:01 min

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Quelle: epd