Experte zu Dobrindt & Cannabis-Gesetz: Richtige "Scheiß-Aussage"

Cannabis-Gesetz und Drogenkonsum:Experte zu Dobrindt: "Das ist eine richtige Scheiß-Aussage"
Alexander Dobrindt nennt das Cannabis-Gesetz ein "richtiges Scheiß-Gesetz". Experte Bernd Werse widerspricht und erklärt, wie sich Drogenkonsum in Deutschland entwickelt.
Wie groß ist das Drogenproblem in Deutschland? Und welche Auswirkungen ergeben sich durch die Cannabis-Legalisierung? Unter anderem um diese Fragen ging es am Freitag in Wiesbaden.
Bei der Vorstellung der beiden Bundeslagebilder Rauschgiftkriminalität und Organisierte Kriminalität 2024 sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) unter anderem: "Politik hat die Aufgabe, hier nicht fördernd zu wirken, sondern verhindernd zu wirken."
Und der Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck (CDU) erklärte: "Wir haben einen Anstieg in den letzten fünf Jahren von 45 Prozent im sichergestellten Kokain gesehen, sodass man eigentlich konstatieren muss, dass uns ein bisschen in den letzten Jahren auch die Drogenpolitik oder der Drogenmarkt entglitten ist."
Wie sind diese Aussagen einzuordnen? Fragen an Suchtforscher Bernd Werse vom Institut für Suchtforschung in Frankfurt.
Sehen Sie oben das gesamte Interview und lesen Sie es hier in Auszügen:
Sind Drogenpolitik und Drogenmarkt entglitten, wie Streeck sagt?
"Das kann ich ganz klar verneinen", sagt Bernd Werse. In den vergangenen Jahren habe es keinen besonderen Schub gegeben.
Es komme so viel Kokain in so guter Qualität wie noch nie ins Land und damit hänge auch ein gewisser Anstieg beim Konsum von Kokain zusammen. Der habe sich aber anscheinend auch schon wieder abgebremst. Mit Blick auf harte, illegale Drogen, "sehen wir eigentlich keine Entwicklung in den letzten Jahren", so Werse.
Wie ist Dobrindts "Scheiß-Gesetz"-Aussage zu bewerten?
Werse widerspricht Dobrindts Aussage, dass das Cannabis-Gesetz der Vorgänger-Regierungein "richtiges Scheiß-Gesetz" sei, deutlich;
Bei der Evaluation des Cannabis-Gesetzes sei zuletzt festgestellt geworden, dass es bei Erwachsenen zwar einen leichten Anstieg gebe, diese Tendenz aber schon seit Jahren zu beobachten sei.
Werse spricht mit Blick auf das Cannabis-Gesetz von vielen positiven Entwicklungen, "zum Beispiel, dass tatsächlich die Fälle, was die Kriminalität angeht, ziemlich deutlich zurückgegangen sind". Das bedeute, dass Menschen viel weniger belangt würden, dass sie einfach nur Cannabis konsumieren.
Werse widerspricht auch Dobrindts Aussage, dass das Gesetz dem illegalen Handel Tür und Tor geöffnet habe. "Das Gegenteil ist der Fall", so Werse. Erste Untersuchungen würden zeigen, dass insbesondere Leute, die regelmäßig Cannabis konsumieren, sich mittlerweile schon legal versorgten.
Wie ist die steigende Zahl von Drogentoten zu bewerten?
"Die Zahl der Drogentoten als Maßstab dafür zu nehmen, ob mehr konsumiert wird, halte ich für sehr gewagt", lautet Werses Urteil.
Mit diesen Konsumierenden und der offenen Drogenszene in Städten gäbe es durchaus größere Probleme, so Werse, "auch mit öffentlich sichtbaren Drogenszenen und insbesondere mit Crack-Konsum".
Wie umgehen mit der offenen Drogenszene in Städten?
Eines der drängendsten Probleme seien die offenen Szenen, in der Menschen mehr verelenden, in denen Probleme wie Obdachlosigkeit größer geworden seien und die sich auch in mehr Städten manifestieren, sagt Werse. Diesen Menschen müssen man helfen, statt sie zu bestrafen.
Es brauche mehr Angebote, um diese Leute von der Straße zu bekommen - etwa indem man Wohnraum schafft oder durch noch intensivere soziale Arbeit. "Es gibt viele Menschen, die man mit einer vernünftigen und umfassenden Betreuung Stück für Stück da runterbringen kann."
Gleichzeitig sagt Werse, dass das, was auf den Straßen stattfinde, wo man noch relativ viel bestrafe und Leute rausziehe, nur ein relativ kleiner Teil des ganzen Phänomens sei. "Das meiste findet im privaten Rahmen statt", erklärt Werse.
Das Interview führte Alicia Jung. Zusammengefasst hat es Katja Belousova.
Mehr zum Thema Drogen
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:"Haben Kokain- und Crack-Problematik"4:38 min
Nach der Teillegalisierung:Zahl der Verfahren bei Cannabis-Verstößen sinktmit Video
Zwischenbericht zu neuem Gesetz:Cannabis-Legalisierung verändert Konsum kaumvon Dorthe Ferbermit Video
Politik | frontal:Synthetische Opioide: Online leicht verfügbarvon Maximilian Hübner und Julian Schmidt-Farrent17:20 min