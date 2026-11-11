Sexuelle Übergriffe in der Bundeswehr: "Fühlte mich hilflos"

Als Laura Gille eine versuchte Vergewaltigung durch einen Kameraden melden will, wird sie abgewiesen. Wie passt das zu der für die Bundeswehr so wichtigen Kameradschaft?

"Man hat mir ins Gesicht gesagt, man glaubt mir nicht"

Oberleutnant Laura Gille hat im Dienst sexuelle Gewalt durch einen Kameraden erlebt. Ihre Erfahrungen, auch nachdem sie den Fall gemeldet hat, waren für sie traumatisch. 11.11.2026 | 8:38 min

Mit 18 Jahren entscheidet sich Laura Gille, zur Bundeswehr zu gehen. Sie beginnt wie viele andere mit der Grundausbildung, danach folgen Lehrgänge. Auf einem dieser Lehrgänge lernt sie "eigentlich einen Freund und Kameraden" kennen, der dann auch "nur ein paar hundert Meter weiter" stationiert sei. Als sie sich nach einer längeren Abwesenheit wiedersehen, kommt der Abend, den Oberleutnant Gille im ZDFheute-live-Interview den "Anfang von einem Albtraum" nennt.

An diesem Abend hat ein Freund und Kamerad versucht, mich zu vergewaltigen, und dabei so lange gewürgt, dass ich dachte, ich würde sterben. „ Laura Gille, Oberleutnant bei der Bundeswehr

In dieser Nacht habe sie nicht nur blaue Flecken und Würgemale davongetragen, erzählt sie, sondern der Vorfall habe ihr vor allem seelisch "ordentlich zugesetzt". Die Soldatin spricht von einer "Abwärtsspirale", die danach losgeht. "Ich fühlte mich allein und hilflos." Der Angreifer bleibt auch nach der Nacht nur ein paar hundert Meter entfernt stationiert, sagt Gille. Sie versucht erfolglos, den Standort zu wechseln. "Ich blieb dort und durfte jeden Tag an dem Gebäude vorbeilaufen, in dem für mich der schlimmste Tag in meinem Leben stattfand."

Sexuelle Belästigung kommt in der Bundeswehr häufiger vor als bislang bekannt. 72 Prozent der Soldatinnen berichten, während ihrer bisherigen Dienstzeit mindestens einmal verbal sexuell belästigt worden zu sein. Pistorius fordert Nulltoleranz bei Fehlverhalten. 11.11.2026 | 2:21 min

Sexuelle Belästigung in der Bundeswehr: Meldung wird nicht ernst genommen

Der Umgang mit dem Vorfall an dem Bundeswehr-Standort sei dann "nicht gerade vorbildlich gewesen", sagt sie. Als sie das Geschehene ihrem Vorgesetzten meldet, dauert es "Ewigkeiten", bis sie ernst genommen wird. Dann wendet sie sich an die Wehrbeauftragte. "Hier war die Konsequenz daraus, dass ein Vorgesetzter mich in einem Vier-Augen-Gespräch beleidigte, mich darüber belehrte, dass ich doch eine Schande für die Bundeswehr sei (...)."

Wie Laura Gille geht es auch vielen anderen Opfern sexueller Belästigung bei der Bundeswehr. Laut einer Dunkelfeldstudie ist mangelndes Vertrauen in Vorgesetzte und Meldestrukturen der zweithäufigste Grund, sexuelle Übergriffe nicht zu melden. Von den Betroffenen, die einen Vorfall nicht meldeten, gaben zwischen 44 und 48 Prozent gaben an, Zweifel an der Wirksamkeit einer Meldung zu haben. Bei Betroffenen von sexueller Gewalt waren es sogar 59 Prozent.

Vorgesetzte in der Bundeswehr würden sich teilweise nicht vertrauenswürdig zeigen und Druck auf Betroffene ausüben, wenn Soldatinnen sexuelle Übergriffe melden, so ZDF-Korrespondent Röckerath. 11.11.2026 | 8:05 min

Historikerin: Hohe Dunkelziffer überrascht nicht

75 Prozent der befragten Soldatinnen gaben an, in ihrer gesamten Dienstzeit mindestens einmal sexuelles Fehlverhalten erfahren zu haben (Soldaten: 35 Prozent). Zahlen, die für Historikerin Karen Hagemann nicht überraschend sind. Schon vor der aktuellen Studie hätten weniger detaillierte Untersuchungen auf eine hohe Dunkelziffer hingedeutet.

Die Bundeswehr hat sich als Institution lange nicht ehrlich und offen mit dem Thema befasst, weil sie Angst hatte, dass es zu einer Beeinträchtigung ihres Rufes führen würde. „ Karen Hagemann, Historikerin

Die Bundeswehr habe sexuelles Fehlverhalten in der Truppe lange nicht untersucht - aus Angst vor Rufschädigung, sagt Historikerin Karen Hagemann. Jetzt erst würden mutige Schritte gemacht. 11.11.2026 | 13:54 min

Dabei handele es sich vor allem um ein strukturelles Problem, das sich auch in anderen Streitkräften zeige, sagt Hagemann im Interview mit ZDFheute live. Die Bundeswehr sei eine männlich dominierte Institution mit einer ebensolchen Kultur. Sexuelle Diffamierungen und Belästigungen dienten auch der "Markierung von Geschlechtergrenzen und Macht".

Es geht nicht um Sexualität. Es geht um Kontrolle, es geht um die Angst vor Machtverlust. Es geht um das Verteidigen einer männerdominierten Kultur. „ Karen Hagemann, Historikerin

Wenn dieses darunterliegende Problem nicht anerkannt und begriffen werde, sei es schwer, konsequent dagegen vorzugehen.

Die Dunkelfeldstudie würde "unerfreuliche Ergebnisse" zutage fördern, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. 11.11.2026 | 1:20 min

Historikerin: Traditionelle Vorstellung von Kameradschaft in der Bundeswehr

Dass gerade bei der Bundeswehr, wo Kameradschaft und hierarchische Strukturen eine wichtige Rolle spielen, sexuelles Fehlverhalten toleriert und lange ignoriert worden sei, liege unter anderem an der traditionellen Vorstellung von Kameradschaft. "Es gibt eine sehr lange Tradition und eine starke Fokussierung auf diesen männerbündischen Zusammenhalt durch Kameradschaft", sagt Hagemann. Dass Frauen Teil der Kameradschaft sein sollen, stelle die Männer-Kameradschaft in Frage.

Laura Gille lernt in Berlin, nachdem sie zwei Jahre für ihre Versetzung gekämpft habe, wieder, was echte Kameradschaft bedeuten kann. Ihr Vorgesetzter sei für seinen Umgang mit dem Vorfall lediglich belehrt worden.

"Aber ich möchte auch, dass all den Frauen, die nach mir kommen, nicht das Gleiche passiert." Es könne nicht sein, dass sie dafür beschimpft werde, dass sie ihre Rechte wahrnehme, "obwohl ich das Opfer dieser Tat war", sagt Gille. Es habe sogar ein Gerichtsurteil gegeben.

Ich hatte Beweise dafür und man hat mir ins Gesicht gesagt, man glaubt mir nicht. „ Laura Gille, Oberleutnant bei der Bundeswehr

"Die Bundeswehr hat dieses Problem und sie hat es stärker als andere Arbeitsplätze, weil die Gemeinschaft so eng ist", so Sara Nanni (Grüne) über sexuelles Fehlverhalten in der Bundeswehr. 11.11.2026 | 7:13 min

Sie wünsche sich, dass Fälle wie ihrer in Zukunft ernst genommen werden, denn die psychische Belastung für sie sei enorm gewesen. "Ich stand (...) am Abgrund", sagt sie. "Wenn einer Kameradin das passiert, darf es nicht nur eine Nulltoleranzgrenze geben, sondern sie muss auch umgesetzt werden."

Immerhin: Nachdem Laura Gille den Angriff gemeldet hatte, seien Vernehmungen durchgeführt und der Dienstgrad des Täters herabgesetzt worden. Nach einer zivilen Verurteilung durch ein Amtsgericht, sei er auch vor ein Truppendienstgericht gestellt worden und habe die Bundeswehr schließlich nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verlassen müssen. Von alledem erfährt Gille nur durch eigene Recherchen. "Eine Benachrichtigung habe ich nie bekommen."

Quelle: ZDF