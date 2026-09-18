  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Drohnenfund in Wunstorf: Ermittler prüfen Verbindung zu Leipzig

Bundesanwaltschaft prüft:Drohnenfund in Wunstorf - Verbindung zu Leipzig?

|

Ein Drohnenfund nahe des Fliegerhorsts Wunstorf wirft Fragen auf: Ermittler prüfen, ob es eine Verbindung zum Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen gibt.

Niedersachsen, Wunstorf: Mehrere Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe stehen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover.

Anfang der Woche war in der Nähe des Fliegerhorsts Wunstorf, der von der Bundeswehr betrieben wird, eine abgestürzte Drohne gefunden worden. (Archivbild)

Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Nach dem Fund von Drohnenteilen nahe dem Bundeswehr-Fliegerhorst Wunstorf prüft die Bundesanwaltschaft einen möglichen Zusammenhang mit dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig. "Wenn ein Zusammenhang bestehen könnte, schauen wir uns das an", sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde.

Sicherheitskreise: Ähnlichkeit mit Sprengstoff-Drohne in Leipzig

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen handelte es sich nicht um eine handelsübliche Drohne, sondern um ein mit eigenen Bauteilen versehenes Flugobjekt. Sprengstoffspuren seien nicht entdeckt worden, dennoch sei eine gewisse Ähnlichkeit mit der Sprengstoff-Drohne vom Flughafen Leipzig/Halle festzustellen. Dies und der Fundort, rund zwei Kilometer vom Fliegerhorst Wunstorf entfernt, legten den Verdacht nahe, dass es sich um einen russischen Ausspähversuch gehandelt haben könnte.

Die Drohne, die zufällig gefunden wurde, lag dort den Angaben zufolge womöglich schon etwas länger am Boden.

Bildmontage aus einer Drohne mit roten Positionslichtern bei Nacht und dem Heck eines ukrainischen Fachtflugzeugs mit der Aufschrift „ANTONOV“.Über die Bildmontage sind halbtransparente rote Grafikelemente sowie ein feines grafisches Raster-Overlay gelegt, wodurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild entsteht.

Nach dem Fund einer mit Sprengstoff und Zünder präparierten Drohne am Flughafen Leipzig/Halle läuft die Suche nach den Tätern und möglichen Drahtziehern. Offenbar war es nicht die einzige Drohne.

26.08.2026 | 22:37 min

Zuvor hatte der NDR über Ähnlichkeiten der Bauweise der nahe Wunstorf gefundenen Drohnenteile zum Leipziger Fall berichtet. Ein Teil solle aus einem 3D-Drucker stammen und so nicht im Handel erhältlich sein. Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte dazu, dass sie generell keine Berichte kommentiere.

Ermittler seit Anfang der Woche im Einsatz

Ermittler suchen seit Anfang der Woche das schwer zugängliche Gelände in der Region Hannover ab. Sie gehen davon aus, dass die Drohne dort abgestürzt und in mehrere Teile zerbrochen ist. Beim Landeskriminalamt (LKA) in Niedersachsen läuft laut der Sprecherin der Bundesanwaltschaft in dem Zusammenhang ein sogenannter Gefahrenabwehrvorgang, der Generalbundesanwalt ermittele nicht im Fall Wunstorf.

Am Flughafen Leipzig/Halle war Anfang August eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen gefunden worden. In dem Fall ermittelt der Generalbundesanwalt. Die Bundesregierung macht Russland für den versuchten Angriff verantwortlich. Moskau bestreitet dies.

ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke

Bei den Ermittlungen zum Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen wurden zwei Tatverdächtige identifiziert. ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke erläutert die Hintergründe.

02.09.2026 | 1:28 min

Suche zu Drohnenfund bei Wunstorf geht weiter

Ziel des Polizeieinsatzes in Niedersachsen ist es nach früheren Angaben des LKA, auf dem Gelände noch weitere Drohnenteile sowie mögliche Hinweise auf den Eigentümer oder Drohnenpiloten zu finden. Die Suche ging auch am Freitag weiter. Auf Videoaufnahmen waren Polizisten zu sehen, die durch Felder streiften. Auch Suchhunde waren im Einsatz.

Östlich des Gebiets am Steinhuder Meer liegt der Fliegerhorst Wunstorf. Dieser ist ein wichtiger Standort der Bundeswehr, die deutsche A400M-Flotte ist dort stationiert.Das niedersächsische LKA geht nach früheren Angaben davon aus, dass keine Gefährdung für die Bevölkerung bestand.

Quelle: dpa
Über den Drohnenvorfall in Leipzig berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, etwa in der heute Xpress am 06.09.2026 ab 09:50 Uhr.
Themen
BundeswehrNiedersachsenRussland

Mehr zum gescheiterten Drohnen-Anschlag in Leipzig

  1. Der serbische Militärgeheimdienst hat Bauteile einer modifizierten Drohne sichergestellt.
    Exklusiv

    Sprengstoff und Drohnenteile gefunden:Anschlagsversuch in Leipzig: Führt eine Spur nach Serbien?

    von Arndt Ginzel und Christian Rohde
    mit Video22:37
  2. Johann Wadephul (CDU, M), Bundesaußenminister, steht neben seinem polnischen Amtskollegen Radoslaw Sikorski (l) und Jean-Noël Barrot (r), französischer Außenminister, in Weimar

    Nach Drohnen-Vorfall in Leipzig:Berlin, Warschau und Paris kündigen gemeinsame Reaktion an

    mit Video1:32
  3. Spezialkräfte der Bundespolizei entfernten den Zünder des Sprengvorsatzes.

    Drohnen-Vorfall in Leipzig:Zwei Verdächtige mit Russland-Bezug identifiziert

    mit Video1:28
  4. Berlin, Deutschland: Statement von Innenminister Wadephul und Aussenminister Dobrindt zu Drohnen-Anschlag in Leipzig

    Nach Drohnen-Vorfall in Leipzig:Bundesregierung schließt russisches Generalkonsulat

    mit Video2:51