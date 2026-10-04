Boris Rhein: AfD soll Ausschuss-Vorsitze bekommen

"Die Partei ist gewählt": Hessens Ministerpräsident Rhein würde der AfD den Vorsitz von Ausschüssen auch im Bundestag überlassen. Ein Parteiverbot hält er nicht für zielführend.

Hessens Ministerpräsident Rhein spricht sich dafür aus, dass AfD-Kandidaten Vorsitze von Bundestagsausschüssen übernehmen können. Die AfD sei gewählt – und so solle man auch mit ihr umgehen. 04.10.2026 | 0:20 min

Wenn es nach Boris Rhein geht, soll die AfD in Zukunft auch den Vorsitz in Ausschüssen des Bundestags bekommen. Das forderte der hessische Ministerpräsident und CDU-Chef in einem Interview mit dem Stern.

Die Partei ist gewählt, und so sollte man mit ihr auch umgehen. „ Boris Rhein, Ministerpräsident und CDU-Chef in Hessen

Seiner Auffassung nach "sollte zum Beispiel die AfD im Bundestag - so wie im Landtag von Hessen und anderen Ländern üblich - Ausschussvorsitze übernehmen können", sagte der Chef der CDU Hessen. "Mir ist wichtig: Wir grenzen uns klar von der AfD ab, aber wir grenzen die Partei nicht aus. Das muss auch in der Parlamentsarbeit gelten."

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AfD-Kandidaten erhielten im Bundestag keine Mehrheit

Die AfD hat im Bundestag wie andere Fraktionen das Vorschlagsrecht für den Vorsitz mehrerer Fachausschüsse. Die von ihr aufgestellten Kandidaten erhielten jedoch bei den jeweiligen Wahlen nicht die Stimmen der Abgeordneten anderer Parteien und verfehlten deswegen die notwendigen Mehrheiten.

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Boris Rhein gegen AfD-Verbot

Rhein sprach sich gegen die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens aus. "Ich rate dazu, die AfD nicht juristisch zu bekämpfen, sondern politisch", sagte er dem Magazin.

"Wir müssen ein besseres Angebot machen und wieder die Deutungshoheit über die Alltagsfragen in unserem Land erlangen."

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Quelle: Reuters