Drohnen-Abwehr: Bilger gegen Einsatz der Bundeswehr im Inneren

Nach dem Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen will Bundesverkehrsminister Bilger die Flughäfen zügig aufrüsten. Einen Bundeswehr-Einsatz im Inneren hält er nicht für notwendig.

Nach dem Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle geht die Debatte über Drohnenabwehr weiter. Man müsse "bei der Ausrüstung unserer Flughäfen schneller werden", so Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU). 10.08.2026 | 4:47 min

Nach dem Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen hat Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) eine rasche Verbesserung der Vorkehrungen zur Entdeckung und Abwehr von Drohnen an Deutschlands Flughäfen angekündigt. Der Fall habe durch den Einsatz von Sprengstoff eine "neue Dimension" erreicht, sagt er im gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF.

Dieser Vorfall in Leipzig muss uns jetzt noch mal aufrütteln und wir müssen schneller werden bei der Ausrüstung unserer Flughäfen mit der Detektion aber auch mit der Abwehr von Drohnen. „ Steffen Bilger, Bundesverkehrsminister

"Wir haben schon einiges erreicht", betonte Bilger mit Blick auf die Ausrüstung zur Drohnenabwehr. "Aber aus meiner Sicht läuft sie bisher zu langsam."

Bilger will Ausrüstung der Flughäfen rasch verbessern

Die Flughäfen in Frankfurt und München seien inzwischen gut ausgestattet. Bei weiteren internationalen Flughäfen seien Ausschreibungen gestartet worden. Doch man könne nicht darauf warten, "dass die üblichen Zeiten, die solche Ausschreibungsprozesse benötigen, einfach ablaufen", betonte Bilger.

Da sehe ich ein Potenzial für Beschleunigung und das wollen wir auch nutzen. „ Steffen Bilger, Bundesverkehrsminister

Am Flughafen Leipzig/Halle hatte in der vergangenen Woche ein Mitarbeiter im Sicherheitsbereich des Frachtbetriebs eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt. Der an ihr befestigte Sprengsatz wurde von Experten der Bundespolizei entschärft. In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine.

Nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle will Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Drohnenabwehr der Bundespolizei deutlich ausbauen. 10.08.2026 | 1:55 min

Bilger: "Bundeswehr hat auch ohnehin schon viel zu tun"

In der Debatte um Änderungen bei der Zuständigkeit für die Abwehr von Drohnen sprach sich der Verkehrsminister gegen Einsätze der Bundeswehr im Inneren aus. Es komme vor allem auf eine gute Abstimmung zwischen den Beteiligten an, sagte Bilger. "Die Bundeswehr hat auch ohnehin schon viel zu tun, da sollten wir uns weiter gut abstimmen."

Aber die jetzt zuständigen Behörden können aus meiner Sicht auch die Aufgaben erfüllen. „ Steffen Bilger, Bundesverkehrsminister

Die zuständigen Behörden hätten genug Möglichkeiten, "die notwendigen Maßnahmen zu treffen".

Würde nachgewiesen, dass Russland hinter der Drohne am Leipziger Flughafen steckt, wäre das "ein Angriff auf Deutschland und die NATO", so Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler. 09.08.2026 | 5:37 min

Ministerpräsident Günther für Einsatz der Bundeswehr

Zuvor hatte sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei der Drohnenabwehr an Flughäfen auch für einen Einsatz der Bundeswehr ausgesprochen.

Ich glaube, dass in diesen Zeiten diese strikte Trennung beim Thema äußere und innere Sicherheit zwischen Bund und Ländern nicht mehr zeitgemäß ist. „ Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein

Er halte es "für unproblematisch, dass auch die Bundeswehr bei der Bekämpfung im Inneren eingesetzt wird".

Nach dem Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig-Halle hat der Nationale Sicherheitsrat getagt. Diskutiert wird, wie man sich besser gegen Drohnenangriffe schützen kann. 07.08.2026 | 2:28 min

Grundgesetzänderung für Bundeswehr-Einsatz nötig

Für die Drohnen-Abwehr an Flughäfen ist in Deutschland derzeit grundsätzlich die Bundespolizei zuständig, sagte er gegenüber dem Deutschlandfunk. Günther verwies darauf, dass für einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren eine Änderung des Grundgesetzes nötig sei. Günther verwies darauf, dass die Bundeswehr bisher dafür zuständig sei, ihre eigenen Liegenschaften vor Drohnen zu schützen. Bewege sich die Drohne davon weg, falle dies aber in andere Kompetenzbereiche.

Deswegen glaube ich, vereinfacht es eher, wenn die Bundeswehr stärkere Zuständigkeiten bekommt. „ Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein

Deutschland müsse bei der Drohnenabwehr "bestmöglich aufgestellt sein", sagte der CDU-Regierungschef. Dabei gehe es um "Fangtechniken" für die Flugobjekte, aber auch um die Störung der Sender der Drohnen. Dies gehe "nur im Schulterschluss zwischen Bund und Ländern."

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Quelle: AFP, ZDF