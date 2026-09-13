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Bahn: Kommt die Familienreservierung in Fernzügen zurück?

Verkehrsminister spricht mit Bahn:Kommt die Familienreservierung in Fernzügen zurück?

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Verkehrsminister Bilger spricht mit der Bahn über die Wiedereinführung der Familienreservierung in Fernzügen. Die Abschaffung im Juni 2025 hatte Kritik ausgelöst - auch von Bilger.

Reisende und ICE T im Bahnhof

Verkehrsminister Steffen Bilger fordert die Rückkehr der Bahn zur vergünstigten Familienreservierung in Fernzügen. Diese war im Juni 2025 abgeschafft worden.

13.09.2026 | 0:22 min

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger redet mit der Deutschen Bahn über die Wiedereinführung der vergünstigten Familienreservierung in Fernverkehrszügen.

"Wir sind mit der Bahn dazu im Gespräch", sagte der CDU-Politiker den Funke-Medien auf die Frage, ob er auf ihre Wiedereinführung dringe. Der Wegfall der Familienreservierung habe "zu Recht viel Unzufriedenheit" hervorgerufen. "Deswegen habe ich es damals auch kritisiert."

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Die Erneuerung wichtiger Bahnstrecken wird länger dauern als geplant. Bahnchefin Palla rechnet statt mit vier nur noch mit zwei bis drei großen Sanierungen pro Jahr.

10.09.2026 | 0:25 min

Bahn äußert sich nicht zur Familienreservierung

Die Bahn wollte sich zu der konkreten Forderung des Ministers nicht äußern: "Wir wollen den fachlichen Gesprächen nicht vorgreifen", sagte ein Bahnsprecher am Sonntag auf AFP-Anfrage.

Bilger nahm seinerseits auch die Bahn in puncto Familienfreundlichkeit in Schutz: "Die Bahn hat für Familien grundsätzlich viele gute Angebote", sagte er den Funke-Zeitungen.

Auf dem Bild ist Michael Koch zu sehen. Er ist Bundesvorstand vom Fahrgastverband Pro Bahn gewählt.

Die Bahngewerkschaft EVG droht der Bundesregierung mit einem deutschlandweiten Stillstand im Regionalverkehr. Ihr Ziel: Mehr Sicherheit für Zugpersonal. ZDFheute live ordnet ein.

23.08.2026 | 5:00 min

Familienreservierung vor einem Jahr gestrichen

Im Juni vergangenen Jahres hatte die Deutsche Bahn die Familienreservierung abgeschafft. Bis dahin konnten Familien für Fahrten im Fernverkehr zum Fixpreis von 10,40 Euro Sitzplätze für alle Familienmitglieder reservieren.

Seitdem muss für jeden Platz einzeln bezahlt werden, was die Kosten für Familien deutlich erhöhen kann. Die Entscheidung hatte massive Kritik von Politik und Fahrgastverbänden ausgelöst. Eine vom Verkehrsclub Deutschland gestartete Petition für die Wiedereinführung unterzeichneten mehr als 128.000 Menschen.

Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 13.09.2026 um 14:41 Uhr.
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Deutsche BahnSteffen Bilger

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