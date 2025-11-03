Umweltminister will Suche beschleunigen:Atomendlager: Bericht grenzt mögliche Gebiete deutlich ein
Bei der Suche nach einem Endlager für Atommüll in Deutschland geht es voran: Ein neuer Zwischenbericht grenzt mögliche Gebiete weiter ein - Umweltminister Schneider fordert Tempo.
Auf der Suche nach einem Endlager für den deutschen Atommüll haben die zuständigen Experten die geeigneten Regionen auf 25 Prozent der deutschen Landesfläche eingegrenzt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) im niedersächsischen Peine teilte mit, sie halte dort die geologischen Bedingungen für eine unterirdische Lagerung aus heutiger Sicht für geeignet.
In einem vor fünf Jahren veröffentlichten Zwischenbericht hatte die BGE noch etwa 54 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands als Gebiete ausgewiesen, die auf ihre Eignung für ein Endlager untersucht werden sollten.
Derzeit kommen besonders in Norddeutschland noch große Teile für ein späteres Endlager infrage - aber auch im Süden gibt es noch mögliche Standorte. Ende 2027 will die BGE Standortregionen für die oberirdische Erkundung vorschlagen. Die finale Entscheidung über diese zu erkundenden Standortregionen trifft aber der Bundestag.
Bundesumweltminister will Atomendlager-Suche
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) kündigte an, den Entscheidungsprozess bei der Standortsuche beschleunigen zu wollen. Ihm sei wichtig, bei der Suche "ab 2027 deutlich schneller voranzukommen", erklärte Schneider am Montag in Berlin.
Der Minister kündigte für Anfang 2026 die Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs an.
Für den Zwischenbericht untersuchte die BGE zunächst ausschließlich auf Grundlage vorliegender geologischer Daten mögliche Lagerstätten in den drei Wirtsgesteinen Salz, Ton und Kristallin. Zwingende Voraussetzungen sind ein 300 Meter starkes Deckgebirge sowie eine Dicke des Wirtsgesteins von mindestens 100 Metern.
Auf Grundlage des Zwischenberichts soll in den kommenden Jahren die Standortsuche weiter eingegrenzt werden. Die bisherige gesetzliche Planung sieht vor, das Auswahlverfahren bis 2031 abzuschließen.
Endlager: Sicherheit für eine Million Jahre
Bis spätestens 2050 soll ein Lager für rund 27.000 Kubikmeter hochradioaktiven Atommüll gefunden werden, der in mehr als 60 Jahren Atomkraft angefallen ist.
ZDFheute Infografik
Der Standort soll Sicherheit für eine Million Jahre bieten. Derzeit lagert deutscher Atommüll in sechzehn oberirdischen Zwischenlagern in verschiedenen Bundesländern. Die letzten deutschen Atomkraftwerke gingen im April 2023 außer Betrieb.
