AfD gesichert rechtsextremistisch: Debatte um Staatsdienst

Unsere Mitarbeiter in Polizei und Verwaltung müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten.

Mit der Einstufung der AfD habe der Verfassungsschutz "ganz laut gewarnt", sagt ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke. Entscheidend sei jetzt, was mit dieser Warnung gemacht werde.

Kiesewetter: Staatsbedienstete müssten Grundordnung schützen

Deshalb könnte und sollte die Hochstufung der Partei Auswirkungen auf Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst haben, denn eine Mitgliedschaft in der AfD ist damit nicht vereinbar.

NRW-Innenminister Reul skeptisch

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul warnte dagegen vor Schnellschüssen. "Man muss, wenn man jemanden aus dem öffentlichen Dienst entfernen will, nachweisen, dass genau diese Person ihre Treuepflicht gegenüber dem Staat verletzt hat", sagte Reul (CDU) dem WDR. "Und da ist eine Mitgliedschaft in einer Organisation ein Grund - aber ob das ausreicht? Glaube ich nicht, das wird man sehen", so Reul.