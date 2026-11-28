Wäre AfD in der Bundesregierung:Schuster hält Auswanderung von Juden für möglich
Zentralratspräsident Josef Schuster hält eine AfD-Regierungsbeteiligung für kaum vereinbar mit jüdischem Leben in Deutschland - und rügt den offenen Streit der Bundesregierung.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hält eine Beteiligung der AfD an einer Bundesregierung für einen möglichen Grund, Deutschland zu verlassen. "Eine Regierungsbeteiligung von Parteien aus dem rechtsextremen Lager, konkret der AfD, wäre mit jüdischem Leben in Deutschland nur schlecht kompatibel", sagte Schuster den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstagsausgaben).
Zwar gebe es Antisemitismus von Rechtsextremisten, von Linksextremisten und Islamisten sowie aus der Mitte der Gesellschaft - und alle Entwicklungen seien "gleich problematisch", sagte der Zentralratspräsident. Er fügte jedoch hinzu: "Das größte Gefährdungspotenzial sehe ich immer noch auf der rechtsextremen Seite."
Kritik am offenen Streit in der Koalition
Schuster rief die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD zur besseren Zusammenarbeit auf - auch um extremen Parteien den Wind aus den Segeln zu nehmen. "Ich erwarte, dass die Bundesregierung endlich einen vernünftigen Umgang untereinander findet", sagte er. "Diese Streitigkeiten auf offener Bühne treiben den radikalen Parteien die Wähler in die Arme."
Schuster richtete einen Appell an die Koalitionsparteien: "Streitet euch nicht auf offener Bühne!"
Kandidatur für vierte Amtszeit
Der 72-Jährige kandidiert am Sonntag zum vierten Mal für das Amt. Zur Begründung sagte er unter anderem mit Blick auf das Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel: "Politisch ist die Situation nach dem 7. Oktober 2023 alles andere als besser geworden. Und wenn es kritisch wird, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, wegzulaufen und vor Verantwortung auszuweichen."
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