Zentralratspräsident Josef Schuster hält eine AfD-Regierungsbeteiligung für kaum vereinbar mit jüdischem Leben in Deutschland - und rügt den offenen Streit der Bundesregierung.

Josef Schuster warnt vor einer Regierungsbeteiligung der AfD. (Archivbild) Quelle: Frank Hörmann / SVEN SIMON

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hält eine Beteiligung der AfD an einer Bundesregierung für einen möglichen Grund, Deutschland zu verlassen. "Eine Regierungsbeteiligung von Parteien aus dem rechtsextremen Lager, konkret der AfD, wäre mit jüdischem Leben in Deutschland nur schlecht kompatibel", sagte Schuster den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstagsausgaben).

Das gilt etwa für Sachsen-Anhalt - und wäre die AfD an einer Bundesregierung beteiligt, müsste auch der Zentralrat die Frage aufwerfen, ob für Juden nicht der Zeitpunkt gekommen wäre, Deutschland verlassen zu müssen. „ Josef Schuster, Präsident Zentralrat der Juden

Zwar gebe es Antisemitismus von Rechtsextremisten, von Linksextremisten und Islamisten sowie aus der Mitte der Gesellschaft - und alle Entwicklungen seien "gleich problematisch", sagte der Zentralratspräsident. Er fügte jedoch hinzu: "Das größte Gefährdungspotenzial sehe ich immer noch auf der rechtsextremen Seite."

Eine Woche früher als geplant könnte Sachsen-Anhalt seinen Ministerpräsidenten wählen. Die AfD erwägt, die Wahl vom 15. auf den 8. Dezember vorzuziehen, um Ulrich Siegmund ins Amt zu bringen. 19.11.2026 | 1:56 min

Kritik am offenen Streit in der Koalition

Schuster rief die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD zur besseren Zusammenarbeit auf - auch um extremen Parteien den Wind aus den Segeln zu nehmen. "Ich erwarte, dass die Bundesregierung endlich einen vernünftigen Umgang untereinander findet", sagte er. "Diese Streitigkeiten auf offener Bühne treiben den radikalen Parteien die Wähler in die Arme."

Schuster richtete einen Appell an die Koalitionsparteien: "Streitet euch nicht auf offener Bühne!"

Das Kanzleramt hat so viele Zimmer. Geht in ein Zimmer, haut euch die Köpfe ein und kommt mit einer Meinung wieder heraus. „ Josef Schuster, Präsident Zentralrat der Juden

Die AfD will Kulturförderung an Patriotismus binden. Kulturschaffende in Sachsen-Anhalt fürchten um die Kunstfreiheit. 17.11.2026 | 1:24 min

Kandidatur für vierte Amtszeit

Der 72-Jährige kandidiert am Sonntag zum vierten Mal für das Amt. Zur Begründung sagte er unter anderem mit Blick auf das Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel: "Politisch ist die Situation nach dem 7. Oktober 2023 alles andere als besser geworden. Und wenn es kritisch wird, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, wegzulaufen und vor Verantwortung auszuweichen."

Quelle: AFP