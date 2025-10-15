Frühere Unionspolitiker fordern Abkehr von Brandmauer zur AfD

Karl-Theodor zu Guttenberg, Peter Tauber und Andreas Rödder machen sich für einen neuen Umgang mit der AfD stark. Von Abgrenzung und "Stigmatisierung" profitiere die AfD nur.

Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor sagt: Viele AfD-Funktionäre sind "intellektuelle Flachwurzler". Quelle: ZDF | Cornelia Lehmann

Ehemals einflussreiche Unionspolitiker fordern einen Kurswechsel im Umgang mit der AfD. Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der einstige Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission Andreas Rödder machten sich im "Stern" für eine Abkehr von der Brandmauer gegen die AfD stark.

Tauber und Rödder: Unter Umständen auf AfD zugehen

Tauber sagte, man dürfe "nicht jedes Thema in Abhängigkeit von der AfD debattieren". "Die derzeitige Stigmatisierung hilft der AfD nur noch", erklärte er. Nach Ansicht von Rödder kann eine Isolation der AfD nicht die Lösung sein:

Je höher man die Brandmauer gezogen hat, desto stärker ist die AfD geworden. „ Andreas Rödder, CDU

Beide empfehlen, unter gewissen Umständen auf die Partei zuzugehen. Die Union sollte laut Tauber "über eine neue Politik der roten Linien nachdenken, die es dann aber auch erlaubt, Beschlüsse zu fassen, denen die AfD zustimmt" - sodass nicht bei jedem entsprechenden Beschluss "die Nazikeule geschwungen wird".

Nach den Stichwahlen in NRW habe man Erleichterung gespürt, "aber ein bisschen auch das blaue Auge gemerkt", sagt Normen Odenthal. Die AfD sehe ihr Ergebnis erst als Anfang. 28.09.2025 | 2:36 min

"Wie soll es gerade im Osten noch zu nachvollziehbaren Mehrheiten kommen?", sagte er. "Gerade dort fühlen sich die Leute zunehmend an die Blockbildung zu DDR-Zeiten erinnert." Er halte einen neuen Umgang mit der AfD deshalb für "staatspolitisch notwendig".

Zu Guttenberg: Viele AfD-Funktionäre "intellektuelle Flachwurzler"

Für Rödder braucht es "konditionierte Gesprächsbereitschaft diesseits der 'Brandmauer'". Es sei einen Versuch wert, das Gespräch zu suchen, wenn "die AfD rote Linien einhält und sich klar von rechtsextremen Positionen und Figuren abgrenzt". Auch der frühere CSU-Generalsekretär zu Guttenberg befürwortete eine inhaltliche Konfrontation:

Entzauberung gelingt nicht durch Boykott. „ Karl-Theodor zu Guttenberg, CSU

Es bedürfe der inhaltlichen Konfrontation, und die finde in seinen Augen zu wenig statt. "Wovor haben wir Angst?" Bei vielen AfD-Funktionären handele es sich um "intellektuelle Flachwurzler".

Politik sei "gehetzter geworden", erklärt der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg von der CSU bei Lanz – auch durch den Einfluss sozialer Medien. 23.05.2025 | 1:08 min

Zu Guttenberg mahnte, sich über eine Minderheitsregierung nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland Gedanken zu machen. "Das ist nie wünschenswert. Aber wer dieses Szenario nicht bis zum Ende durchdenkt, läuft Gefahr, in eine Falle zu tappen", sagte er.

"Wenn es keine stabile Option gibt, sollte man bei einer Ministerpräsidentenwahl auf einen Plan B vorbereitet sein." Grundlegend solle die CDU aber am Unvereinbarkeitsbeschluss festhalten.