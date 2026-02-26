Deutschland hat nach Angaben des Innenministeriums erstmals Straftäter mit einem Charterflug direkt nach Afghanistan abgeschoben. Grundlage ist eine Vereinbarung mit den Taliban.

Zuletzt wurden im Juli 2025 afghanische Staatsangehörige per Flugzeug der Airline Qatar Airways nach Afghanistan abgeschoben. (Archivbild) Quelle: dpa

Deutschland hat Menschen per Charterflug nach Afghanistan abgeschoben. Es seien 20 afghanische Straftäter mit einem Charterflug von Leipzig nach Kabul gebracht worden, teilte das Bundesinnenministerium mit.

Nach Angaben des Ministeriums war es der erste Charterflug, der ohne die Unterstützung anderer Staaten auf Grundlage einer direkten Vereinbarung zustande kam. Bei vorigen Flügen hatte Katar vermittelt. Mitarbeiter des Ministeriums haben nun eine Vereinbarung mit den islamistischen Taliban gefunden.

Krisenreporterin Katrin Eigendorf reist mit dem ersten Fernsehteam seit zwei Jahren nach Afghanistan und wirft einen Blick hinter die Fassade des Taliban-Regimes. 18.12.2025 | 43:09 min

Kontakte zu Taliban-Regime umstritten

Die Kontakte zu den Taliban sind umstritten, denn offiziell unterhält die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen zu den Islamisten, die seit August 2021 wieder in Afghanistan an der Macht sind.

Wegen ihrer Missachtung von Menschen- und vor allem Frauenrechten sind sie international isoliert. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte:

Unsere Vereinbarung schafft eine verlässliche Grundlage für direkte und dauerhafte Abschiebungen nach Afghanistan. „ Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister

"Die Abschiebung von Straftätern ist ein zentraler Baustein von Kontrolle, Kurs und klarer Kante in der Migrationspolitik", so Dobrindt.

Die Hungerkrise in Afghanistan spitzt sich zu. Laut dem UN-Welternährungsprogramm sind Kinder besonders schwer betroffen: Aktuell seien vier Millionen lebensbedrohlich unterernährt. 20.02.2026 | 0:22 min

Bundesregierung plant weitere Abschiebungen nach Afghanistan

Deutschland habe ein Interesse daran, dass Straftäter das Land verlassen. "Deswegen handeln wir konsequent und bauen die Abschiebungen Schritt für Schritt aus", kündigte Dobrindt an.

Abgeschoben wurden demnach ausreisepflichtige Männer, die in Deutschland straffällig geworden waren, unter anderem wegen Sexualdelikten, Körperverletzung und Drogendelikten.

Quelle: dpa, AFP