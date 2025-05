Wadephul will gemeinsames Vorgehen mit USA gegen Putin

Zuletzt hatte Donald Trump kritischere Töne gegen Putin eingeschlagen. Daran anknüpfen will der neue Außenminister Wadephul.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) fordert angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine einen Schulterschluss mit den USA beim Umgang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin . Vor dem Abflug zum Antrittsbesuch in den USA sagte Wadephul:

Damit Putin endlich an den Verhandlungstisch kommt, damit Russland endlich in ernsthafte Verhandlungen einsteigt, müssen wir den Druck aufrechterhalten.

Außenminister Wadephul sieht die USA weiter an der Seite Europas und der Ukraine. Amerika werde, wie auch Europa, entschlossen handeln.

Wadephul: "Wir wollen einen nachhaltigen Frieden"

In der Hauptstadt Washington will Wadephul an diesem Mittwoch mit seinem US-Kollegen Marco Rubio über ein gemeinsames Vorgehen bei den aktuellen internationalen Krisen beraten.