Pulitzer-Preise: Trump-Recherchen dominieren Vergabe

Es ging um Macht, Geld und Einfluss: In New York wurden die Pulitzer-Preise vergeben. Auszeichnungen gingen an kritische Recherchen zu Donald Trump und zum Fall Jeffrey Epstein.

Gleich mehrere Pulitzer-Journalismuspreise gehen 2026 an Recherchen rund um die Trump-Regierung: Die "Washington Post" und die "New York Times" wurden für kritische Berichte ausgezeichnet. 05.05.2026 | 0:36 min

Die renommierten Pulitzer-Preise für journalistische Arbeiten sind in New York vergeben worden. Viele der ausgezeichneten Beiträge befassten sich kritisch mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Der Pulitzer-Preis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Journalismus.

Die Pulitzer-Verwalterin Marjorie Miller prangerte vor der Bekanntgabe der Preisträger den zunehmenden Druck auf Journalisten in den USA an. "Wir stehen für zivilen Diskurs und gegen Zensur", sagte sie. "Leider muss das heute wiederholt werden, in einer Zeit, in der der Zugang von Medien zum Weißen Haus und zum Pentagon eingeschränkt wird, die Meinungsfreiheit auf den Straßen in Frage gestellt wird und der US-Präsident Klagen in Milliardenhöhe wegen Verleumdung und Böswilligkeit gegen zahlreiche Print- und Rundfunkmedien eingereicht hat."

Preise für "Washington Post" und "New York Times"

Der Preis in der Kategorie "Dienst an der Öffentlichkeit" ging an die "Washington Post" für ihre Berichterstattung über Trumps Bemühungen, die Bundesbehörden umzugestalten.

In der Kategorie "Investigativer Journalismus" wurde die "New York Times" ausgezeichnet. Die Zeitung habe aufgedeckt, wie Trump seine Macht ausgenutzt habe, um Geld zu verdienen und seine Familie und Verbündeten zu bereichern, hieß es in der Begründung. Die Recherchen zeigten auf, wie Trumps Verbündete und Familienmitglieder von Verbindungen zu wohlhabenden Golfmonarchien und von ihren Investitionen im Bereich der Kryptowährungen profitierten.

Donald Trump steht erneut im Zentrum der Macht. Doch wie eng sind politisches Handeln und wirtschaftliche Interessen miteinander verbunden? Die Doku folgt den Spuren von Geld und Einfluss. 10.03.2026 | 43:45 min

"Chicago Tribune" berichtete über Trumps Einwanderungspolitik

In der Kategorie "Lokale Berichterstattung" wurde die "Chicago Tribune" ausgezeichnet. Sie habe aufgezeigt, wie US-Einwanderungsbehörden die Stadt im US-Bundesstaat Illinois im Rahmen von Trumps Vorgehen gegen undokumentierte Migranten einer "belagerungsähnlichen Invasion" ausgesetzt hatten.

Sonderpreis für Epstein-Recherchen des "Miami Herald"

Eine besondere Auszeichnung erhielt zudem die Journalistin Julie K. Brown vom "Miami Herald" für ihre Berichterstattung in den Jahren 2017 und 2018 über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. "Ihre Serie 'Perversion of Justice', die vor fast einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde, zeigte auf, wie Staatsanwälte Epstein vor bundesweiten Anklagen wegen Sexhandels schützten, als ihm erstmals vorgeworfen wurde, junge Frauen missbraucht zu haben", sagte Pulitzer-Verwalterin Miller bei der Verkündung des Preises.

Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des Melania-Trump-Films wurden in den USA weitere Akten zum Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht. Die bringen viele Politiker und Prominente in Bedrängnis. 04.02.2026 | 16:01 min

Mehr als 1.000 Beiträge für Pulitzer-Preise eingereicht

Der von dem aus Ungarn stammenden US-Zeitungsverleger Joseph Pulitzer gestiftete Preis (1847-1911) wird seit 1917 vergeben. Der darüber entscheidende Pulitzer-Rat setzt sich aus Journalisten, Redakteuren und Akademikern zusammen. Für die diesjährigen Preise wurden 1.077 journalistische Beiträge eingereicht.

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Quelle: AFP, epd, dpa