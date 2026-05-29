Iran: Trump will "endgültige Entscheidung" treffen

Treffen mit Sicherheitsberatern:Trump will "endgültige Entscheidung" zu Iran treffen
Donald Trump will noch heute über eine Entscheidung zum Iran-Krieg beraten. Der US-Präsident kündigte ein Treffen im Lagezentrum des Weißen Hauses an.
US-Präsident Donald Trump hat in den Verhandlungen mit Iran eine baldige Entscheidung angekündigt. Trump schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social, er werde im Weißen Haus mit seinen Sicherheitsberatern zusammenkommen, "um eine endgültige Entscheidung zu treffen".
Der US-Präsident bekräftigte, dass Iran den Verzicht auf Atomwaffen erklären und die Straße von Hormus wieder freigeben müsse. Im Gegenzug würden die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen beenden, schrieb Trump weiter. Zudem erklärte er, die USA wollten in Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA die iranischen Uran-Bestände "ausgraben und zerstören".
Einigung mit USA? Iran zurückhaltend
Zu Berichten, wonach Iran eine finanzielle Entschädigung für den Krieg gefordert habe und das Weiße Haus die Idee von Investitionen ins Spiel gebracht habe, erklärte Trump: "Bis auf Weiteres wird kein Geld ausgetauscht." Es seien lediglich "Punkte von weitaus geringerer Bedeutung vereinbart worden".
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi äußerte sich in einem Telefonat mit seinem Amtskollegen im Oman derweil zurückhaltend. Eine Einigung hänge davon ab, ob die US-Seite ihre Haltung aufgebe, "die auf überzogenen Forderungen sowie wechselnden und widersprüchlichen Positionen beruht", erklärte das Außenministerium in Teheran.
USA und Iran verhandeln seit Tagen
Seit Tagen wird über ein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran intensiv verhandelt. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump zustimmen wird.
US-Außenminister Marco Rubio kam derweil in Washington mit dem pakistanischen Chefdiplomaten Ishaq Dar zusammen. Pakistan vermittelt in dem Konflikt zwischen Washington und Teheran.
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