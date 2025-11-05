Vergewaltigungen im Krieg: Ukrainerinnen brechen das Schweigen

Vergewaltigungen durch Russen:Ukrainerinnen brechen ihr Schweigen
von Anne Brühl
Nach mehr als dreieinhalb Jahren Krieg beginnen ukrainische Frauen, offen über ihre Vergewaltigung durch russische Soldaten zu sprechen. Sie brechen damit ein Tabu.
Einmal in der Woche treffen sich in der Stadt Cherson im Süden der Ukraine Frauen, um über das zu sprechen, was russische Soldaten ihnen angetan haben. Für Anna Korschun-Samtschuk war es der 19. April 2022, der ihr Leben veränderte.
Als ihr Onkel verhaftet wird, geht sie zur russischen Kommandantur, um seine Freilassung zu erreichen. Sie wird in einen Verhörraum geführt, muss sich ausziehen. Dann wird sie von mehreren russischen Soldaten zum Oralsex gezwungen. Sie wird bewusstlos geprügelt und mit Wasser übergossen, damit die Männer weitermachen können. Ein anderer Russe vergewaltigt sie anal.
Sie hat Hilfe bei einem Arzt bekommen, später auch eine Reha machen können. Mit ihrem Mann aber, sagt sie, konnte sie lange nicht über das Erlebte sprechen - aus Scham. Fast wäre ihre Ehe daran zerbrochen. Heute glaubt Anna, dass es wichtig ist, das Schweigen zu brechen. Für sich selbst - aber auch für andere.
Aktivistin über sexualisierte Gewalt: "Enorme Zahl von Betroffenen"
Bislang sind lediglich 255 Fälle sexueller Gewalt von Russlands Soldaten an Frauen und Mädchen bei der ukrainischen Staatsanwaltschaft registriert. Das UN-Menschenrechtsbüro in Kiew hat 61 solcher Fälle dokumentiert - die Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs. Iryna Dowgan spricht von "Kriegsverbrechen". Sie hat "SEMA Ukraine" gegründet, eine Organisation, die sich um die Opfer sexueller Gewalt im Krieg kümmert. Darum, dass Täter benannt und bestraft werden.
"In einem Land im Krieg gibt es eine enorme Zahl von Betroffenen, die in Angst leben, dass Russland morgen vielleicht doch in ihr Dorf kommt und sie als Zeugen russischer Verbrechen keine Überlebenschance hätten", glaubt Dowgan. Die Behörden in der Ukraine stünden am Anfang eines langen Prozesses, für die Frauen sei das oft sehr belastend:
"Wir wissen, dass jede Furchtbares erlebt hat"
In Cherson erzählt Natalija, die eigentlich anders heißt und anonym bleiben möchte, wie wichtig diese Treffen in der Gruppe sind:
Sie selbst kommt aus einem kleinen Dorf, dem Teil der Region, der immer noch von den Russen besetzt ist. Dort weiß niemand von ihrer Geschichte.
Sie wurde von den Russen an die Front verschleppt, zur 6. Kompanie bei Wasylivka. Sie blieb dort vier Tage lang, wurde zigfach vergewaltigt. Dann ließen die Russen sie laufen - im Glauben, dass sie die Flucht durch direktes Kampfgebiet niemals überleben würde. Natalija ist Anwältin, hat einen der Täter angezeigt. Nur einen:
Korschun-Samtschuk: "Die russische Welt bedeutet keinen Frieden"
Auch Anna Korschun-Samtschuk konnte einen ihrer Täter anzeigen. Dass sie mit Gesicht und Namen über das spricht, was ihr angetan wurde - damit will sie anderen Frauen Mut machen. Seit sie ihre Geschichte öffentlich erzählt, gehe es ihr mental besser.
Ihr geht es aber auch um etwas anderes. Die Welt, glaubt sie, muss wissen, was russische Soldaten im Namen Wladimir Putins ukrainischen Frauen antun. "Russkij Mir, die russische Welt bedeutet keinen Frieden. Es bedeutet Schmerz. Es bedeutet Vergewaltigung. Wenn wir jetzt nicht darüber sprechen, wird ihnen wieder alles vergeben."
ZDF-Reporterin Anne Brühl berichtet aus der Ukraine.
