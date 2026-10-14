Sie wollte schon lange für Donald Trump arbeiten. Nun spricht Katie Zacharia für seine Regierung. Wer ist die neue Sprecherin des Weißen Hauses und wie verlief ihr erster Auftritt?

Katie Zacharia: Wer ist Trumps neue Stimme im Weißen Haus?

Mit einer Lobeshymne auf den US-Präsidenten hat die neue Sprecherin von Donald Trump ihr Debüt im Weißen Haus gegeben. Doch nach 14 Minuten war der Auftritt von Katie Zacharia schon vorbei. 14.10.2026 | 0:50 min

14 Minuten. So lange dauert der erste Auftritt der neuen Sprecherin des Weißen Hauses. Das ist Katie Zacharia. Erzkonservativ und loyal gegenüber US-Präsident Donald Trump. Im Briefing Room, von dem aus die Regierung seit Jahrzehnten ihre Botschaften an die Öffentlichkeit vermittelt, beantwortet sie am Dienstagmorgen genau drei Fragen.

Alle stammen von Medien, die politisch rechts beziehungsweise konservativ eingeordnet werden: dem Onlinemedium Breitbart, dem Sender Fox News und der britischen Boulevardzeitung Daily Mail. Dann ist die Pressekonferenz vorbei.

Trump sei auf dem Weg zu seinem Hubschrauber Marine One, sagt sie. Draußen könnten die Journalisten ihm weitere Fragen stellen. Der US-Präsident hatte Zacharia vor wenigen Tagen offiziell zur neuen Sprecherin ernannt. Die frühere Fernsehkommentatorin tritt damit die Nachfolge von Karoline Leavitt an, die ihr Amt Ende August aufgegeben hatte.

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Wie unterscheidet sich Zacharias Auftritt von den Auftritten von Leavitt?

Das kurze Briefing ist selbst für die Verhältnisse der Trump-Regierung ungewöhnlich. Unter Zacharias Vorgängerin Karoline Leavitt konnten bei den Briefings in der Regel deutlich mehr Journalisten Fragen stellen. Viele Auftritte dauerten eine halbe Stunde oder länger.

Ihr Auftreten als Sprecherin des US-Präsidenten seit Januar 2025 markierte einen Einschnitt. Sie kopierte den Kommunikationsstil ihres Chefs, bei dem Beschimpfungen und klare Falschaussagen zur Normalität wurden.

Medienverbände kritisieren zudem seit Monaten Einschränkungen des Pressezugangs im Weißen Haus. Nach der Verdrängung mehrerer etablierter Medienhäuser werfen sie der Regierung einen zunehmend selektiven Umgang mit Journalisten vor.

Für den US-Politikwissenschaftler und Soziologen Jack A. Goldstone steckt dahinter eine langfristige Strategie. Er erklärt gegenüber ZDFheute:

Trump befindet sich seit seiner gesamten politischen Karriere im Krieg mit den Medien. „ Jack A. Goldstone, US-Politikwissenschaftler

Wer ist Katie Zacharia?

Laut ihrem LinkedIn-Profil arbeitete Zacharia zuletzt als Kommunikationsberaterin für die "Trump Media & Technology Group", zu der auch die Plattform "Truth Social" gehört. Zuvor war sie für kurze Zeit stellvertretende Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums und trat als Kommentatorin bei Fox News und dem ultrakonservativen US-Sender Newsmax auf. Außerdem besitzt sie einen juristischen Abschluss der Pepperdine University in Kalifornien.

In der Vergangenheit ließ sie immer wieder eine Nähe zu Verschwörungserzählungen erkennen. Im September 2022 verbreitete sie etwa die Falschbehauptung, der frühere Wahlkampfleiter Hillary Clintons sei pädophil. Unter dem Schlagwort "Pizzagate" verbreitete sich im US-Wahlkampf 2016 die falsche Verschwörungserzählung, Hillary Clinton und ihr Wahlkampfchef John Podesta würden von einer Pizzeria in Washington aus einen Kinderpornografie-Ring betreiben.

Dass Zacharia den Präsidenten nicht erst seit ihrer Ernennung unterstützt, ist kein Geheimnis. Trump selbst stellte sie bei der Bekanntgabe als langjährige, loyale Unterstützerin vor. Sie sei eine "treue und brillante Unterstützerin, von Anfang an", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social und hob auch ihre Zugehörigkeit zur MAGA-Bewegung ausdrücklich hervor.

US-Präsident Trump hebt persönliche Loyalität schon lange öffentlich als Qualifikation hervor. Wie wichtig ihm diese Nähe ist, zeigt auch seine Reaktion auf ihren ersten Auftritt. Zacharia habe das "exzellent" gemacht.

Ich fand, sie hat sich sehr gut geschlagen. „ Donald Trump, US-Präsident über den Auftritt von Zacharia

Welche Reaktionen gibt es auf Zacharias Auftritt?

Andere Beobachter sehen den Auftritt kritischer. Joe Lockhart, der unter Demokrat Bill Clinton als Sprecher des Weißen Hauses gearbeitet hatte, kritisiert etwa die Kürze der Pressekonferenz. Dem US-Fernsehsender CNN sagt er:

Ich bin mir nicht sicher, was sie damit erreichen wollten. Aber ich glaube nicht, dass sie Vertrauen in ihre Fähigkeit geschaffen haben, die Aufgabe künftig auszufüllen. „ Joe Lockhart, ehemaliger Sprecher des Weißen Hauses

Die frühere Sprecherin des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden reagiert auf X mit einer sarkastischen Bemerkung. "Diese Pressekonferenz war im Grunde eine Sketch-Sendung von Saturday Night Live... Nur dass es keine war", schreibt Jen Psaki.

X-Post von Jen Psaki Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Aus dem Weißen Haus kommt dagegen Unterstützung: Kommunikationsdirektor Steven Cheung bezeichnet Zacharia als "in besonderer Weise qualifiziert" und "äußerst klug".

In welcher Zeit startet sie in den neuen Job?

Katie Zacharia übernimmt ihr Amt in einer entscheidenden Phase für den US-Präsidenten. Denn im November stehen die Midterms an, bei denen die US-Republikaner ihre Mehrheiten im Kongress verteidigen müssen.

Trumps Zustimmungswerte sind niedrig. Die US-Demokraten liegen in landesweiten Umfragen vorn.

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Die Aufgabe der Pressesprecherin wird es sein, Trumps politische Agenda zu vermitteln und seine Erfolge hervorzuheben. Und den Präsidenten in den Wochen vor der Wahl zu Terminen zu begleiten. Ihr Job ist damit eng mit dem Wahlkampf verbunden. Und mit dem Versuch, die öffentliche Wahrnehmung der Regierung zu beeinflussen.

14 Minuten sind eine schmale Grundlage für ein Urteil über ihre Amtszeit. Für einen ersten Eindruck davon, wie Zacharia ihr neues Amt versteht, reichen sie jedoch aus.

Katharina Schuster ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington D.C.

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