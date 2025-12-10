Trump: USA haben Tanker vor Venezuela beschlagnahmt

Die USA haben laut Präsident Trump einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt. Das ohnehin angespannte Verhältnis zu dem Ölförderland hatte sich zuletzt verschlechtert.

Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump vor der Küste von Venezuela einen Tanker beschlagnahmt. Der Präsident informierte Reporter am Mittwochnachmittag im Weißen Haus über die Beschlagnahmung. Dies sei aus einem sehr guten Grund passiert, erklärte er kurz darauf, ohne Einzelheiten zu nennen.

Drei US-Regierungsvertreter, die namentlich nicht genannt werden wollten, sagten der Nachrichtenagentur Reuters, der Einsatz sei von der US-Küstenwache geleitet worden. Den Namen des Tankers, unter welcher Flagge er fuhr oder den genauen Ort des Einsatzes nannten sie jedoch nicht. In mehreren Medienberichten war von einem Öltanker die Rede.

Wir haben gerade einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt, einen großen Tanker, einen sehr großen, den größten, der jemals beschlagnahmt wurde. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump fügte hinzu, dass "noch andere Dinge geschehen". Darüber werde er später mehr sagen. Aus US-Kreisen verlautete, die Beschlagnahmung sei von der US-Küstenwache geleitet und von der Marine unterstützt worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Der international isolierte venezolanische Präsident Nicolás Maduro vermutet dahinter US-Pläne zu seinem Sturz.

Die USA hatten zuletzt im Ostpazifik ein weiteres mutmaßliches Drogenboot angegriffen, vier Menschen kamen ums Leben. Seit September gab es mindestens 22 solcher Angriffe. 05.12.2025 | 0:35 min

Ölpreise stiegen nach der Nachricht

Der britischen Risikomanagement-Gruppe Vanguard zufolge dürfte es sich um den Tanker "Skipper" handeln. Die USA hatten Sanktionen gegen den Tanker verhängt, als er noch "Adisa" hieß, weil er nach Angaben aus Washington am Handel mit iranischem Öl beteiligt war. Eine Stellungnahme der venezolanischen Regierung lag zunächst nicht vor. Die Ölpreise zogen nach der Nachricht an.

Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 27 Cent auf 62,21 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg um 21 Cent auf 58,46 Dollar.

Die USA greifen immer wieder mutmaßliche venezolanische Drogenboote an - und setzen den Präsidenten Maduro unter Druck. ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath ordnet ein. 03.12.2025 | 2:53 min

Ölexporte Venezuelas unter Druck

Die US-Regierung übt seit Monaten Druck auf Venezuela aus, unter anderem durch Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote, Drohungen mit Militäreinsätzen und die Einstufung des Kartells "Cartel de los Soles" als ausländische Terrororganisation.

Auf die Frage, wie weit er gehen würde, um den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen, wollte Trump nicht antworten. Er betonte aber: "Seine Tage sind gezählt." Der US-Präsident warf Maduro vor, das venezolanische Volk "furchtbar" zu behandeln.

Es gebe viele Interessengruppen im Land, aber Maduro gelte als ziemlich sicher, so Südamerika-Korrespondent Christoph Röckerath. 01.12.2025 | 5:36 min

Trotz des Drucks hatte die US-Regierung bislang nicht in die Ölströme des Landes eingegriffen. Venezuela hat im vergangenen Monat mehr als 900.000 Barrel Öl pro Tag exportiert. Dies war der dritthöchste Monatsdurchschnitt in diesem Jahr, da der staatliche Ölkonzern PDVSA mehr Naphtha importierte, um sein besonders schweres Rohöl zu verdünnen.

Die Ölexporte sind die Haupteinnahmequelle Venezuelas. Das Land hat jedoch Schwierigkeiten, sein Rohöl in China, dem Hauptabnehmer seiner Exporte, zum vollen Preis zu verkaufen. Grund dafür ist die wachsende Konkurrenz durch ebenfalls mit Sanktionen belegtes Öl aus Russland und dem Iran.