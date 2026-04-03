US-Verteidigungsminister drängt Heereschef zum Rücktritt

US-Verteidigungsminister Hegseth hat den Stabschef des Heeres, Randy George, mitten im Iran-Krieg entlassen. Laut Berichten will Hegseth einen Trump-treuen General auf dem Posten.

US-Verteidigungsminister Hegseth hat überraschend Heereschef Randy George entlassen. George werde seinen Posten niederlegen und in den Ruhestand gehen, teilte das Pentagon mit. 03.04.2026 | 0:20 min

Auf Druck von Verteidigungsminister Pete Hegseth ist der Chef des US-Heeres, Randy George, mitten im Iran-Krieg zurückgetreten. George lege sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder, teilte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Donnerstag (Ortszeit) mit. Über die Entlassung des Generals hatte der Sender CBS News zuerst berichtet.

George ist seit August 2023 Generalstabschef der US-Armee. Er war von Trumps Vorgänger Joe Biden an die Spitze der Landstreitkräfte berufen worden. CBS News zufolge hätte er das Amt üblicherweise noch bis 2027 innegehabt.

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Hegseth will General auf Trump-Linie

Die Gründe für den Schritt waren zunächst nicht klar. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen hält es für möglich, dass es zwischen George und dem Verteidigungsminister Spannungen gegeben habe. CBS News berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, Hegseth wolle einen General auf dem Posten, der seine Vision und die Vision von US-Präsident Donald Trump vom Heer teile.

Der stellvertretende Stabschef des Heeres, Christopher LaNeve, wird den Posten dem Bericht zufolge nun kommissarisch übernehmen. Theveßen zufolge habe Hegseth LaNeve als Stellvertreter eingesetzt, damit er George nachfolgen könne.

Insofern ist LaNeve ganz offenbar eher auf Linie. „ ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen, Washington D.C.

Hegseth entließ auch noch zwei weitere ranghohe Militärs beim Heer, David Hodne und William Green, wie die Nachrichtenagentur AP aus Pentagonkreisen erfuhr. Auch bei ihnen seien keine Gründe für die Entlassung genannt worden.

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Viele Umbesetzungen im US-Militär

Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit sind zahlreiche ranghohe Militärvertreter ausgetauscht worden. In den meisten Fällen wurden keine Gründe dafür genannt.

Die erste Entlassungswelle im Februar 2025 hatte George noch überstanden. Damals traf es unter anderem Admiralin Lisa Franchetti, die ihr Amt als ranghöchste Offizierin der Marine aufgeben musste, sowie General Jim Slife, den Vize-Leiter der Luftwaffe. Trump setzte zudem General Charles Q. Brown als Vorsitzenden des Generalstabs ab.

Ausgetauscht wurden auch die Spitzen der Küstenwache und des Geheimdienstes NSA. Die oppositionellen Demokraten warnen vor einer politischen Vereinnahmung der traditionell neutralen US-Streitkräfte.

"Hat Menschen im Land nicht abgeholt, die sich um massiv steigende Preise sorgen", so Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent in Washington zur Trump-Rede an die Nation. Die Rede enthalte "wenig Neues". 02.04.2026 | 3:12 min

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Quelle: dpa, AP, AFP