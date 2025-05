100 Tage Donald Trump: Mehr als 140 Dekrete unterzeichnet

In Umfragen von ABC und CNN jedoch erhielt Trump die schlechtesten Werte eines US-Präsidenten zur 100-Tage-Marke seit Jahrzehnten. Und er hat mit mehr als 140 Dekreten in den ersten 100 Tagen einen Rekord von 1933 geknackt. Doch die Recherche des "Reiss Center on Law and Security" der New York University School of Law zeigt: Rund ein Drittel seiner Dekrete wurden juristisch angefochten. Einige Verfahren laufen noch. Hier folgen vier Beispiele.