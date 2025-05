100 Tage im Amt: Trump erklärt Unterschiede seiner Amtszeiten

US-Präsident Donald Trump fühlt sich in seiner zweiten Amtszeit nach eigenen Worten besser als in der ersten. "Beim ersten Mal hatte ich zwei Dinge zu tun - das Land zu regieren und zu überleben", sagte er dem Magazin "The Atlantic", das die Affäre um den Signal-Gruppenchat zu einem bevorstehenden Militäreinsatz der USA im Jemen ins Rollen gebracht hatte. Damals habe er noch "all diese betrügerischen Typen" um sich herum gehabt.