US-Einwanderungsbehörde stoppt Asyl-Entscheidungen vorerst

Die USA verschärfen ihre Migrationspolitik nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington massiv. Die zuständige US-Behörde setzt vorerst alle Asyl-Entscheidungen aus.

Dem Leiter der US-Einwanderungsbehörde USCIS, Joseph Edlow zufolge gelte der Stopp, bis alle Ausländer gründlich überprüft und kontrolliert würden. Quelle: AP

Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington hat die US-Einwanderungsbehörde USCIS verkündet, vorerst alle Asyl-Entscheidungen auszusetzen.

Dieser Stopp gelte, bis man sicherstellen könne, dass jeder Ausländer so gründlich wie möglich überprüft und kontrolliert werde, schrieb der Leiter der Behörde, Joseph Edlow, auf der Plattform X und auf Facebook.

X-Post von Joseph Edlow, Leiter der US-Einwanderungsbehörde USCIS

Das US-Außenministerium teilte zudem auf X mit, es habe die Ausstellung von Visa für Personen, die mit afghanischen Pässen reisen, sofort gestoppt. Das US-Heimatschutzministerium schrieb auf der Plattform, das Ziel sei nie klarer gewesen: "Remigration jetzt".

X-Post des US-Heimatschutzministeriums

Rechtsextremisten in Deutschland und anderen Ländern benutzen diesen Begriff ebenfalls. Damit meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das jeweilige Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Nach dem Attentat auf Nationalgardisten kündigt Trump eine Verschärfung der Einwanderungspolitik an. Er werde die Migration aus allen "Dritte-Welt-Ländern" dauerhaft aussetzen, so Trump wörtlich. 28.11.2025 | 0:24 min

Trump: Aufnahmestopp für alle Menschen aus "Dritte-Welt-Ländern"

US-Präsident Donald Trump hatte erst einen Tag zuvor einen vollständigen Aufnahmestopp der USA für alle Menschen aus "Dritte-Welt-Ländern" angekündigt. Auf welche Länder genau er sich bezieht und wie und wann er einen solchen Aufnahmestopp durchsetzen will, führte er nicht aus.

Eine "Green Card" erlaubt es ausländischen Staatsangehörigen, sich dauerhaft in den USA aufzuhalten und zu arbeiten. Betroffen von dem Schritt sind neben Afghanen auch Menschen aus 18 weiteren Ländern wie dem Iran, Libyen, Somalia, dem Jemen, Kuba und Venezuela.

"Es handelt sich offenbar um einen 29-jährigen Afghanen, der 2021 in die USA eingereist ist", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen zum Attentat auf Nationalgardisten. Zum Motiv schweigt der Täter. 27.11.2025 | 2:45 min

Schüsse auf Soldaten: Motiv weiterhin unklar

Am Mittwoch waren zwei Nationalgardisten aus dem US-Bundesstaat West Virginia nur wenige Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt angeschossen worden. Eine Soldatin erlag Trump zufolge ihren Verletzungen.

Der zweite Nationalgardist kämpft weiter um sein Leben, wie der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, am Freitag sagte. Der mutmaßliche Täter - ein Afghane - wurde festgenommen. Das Motiv für die Tat ist nach wie vor unklar.

Vor dem Weißen Haus schießt ein Mann gezielt auf zwei Nationalgardisten. Das FBI ermittelt, Trump reagiert mit einem erhöhten Einsatz von Nationalgardisten in der Hauptstadt. 27.11.2025 | 1:15 min

Medien: Psychische Probleme wegen Kämpfen in Afghanistan

Medienberichten zufolge soll der Tatverdächtige psychische Probleme gehabt haben. Familienangehörigen von ihm hätten erklärt, dass der 29 Jahre alte Mann unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten habe, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf mit dem Fall vertraute Beamte.

Diese sei auf die Kämpfe in Afghanistan zurückzuführen, wo er in einer von der CIA geförderten sogenannten Zero Unit der afghanischen Spezialeinheiten gekämpft habe.

Nach dem Angriff auf zwei Nationalgardisten in Washington schwindet in den USA die Vorfreude auf Thanksgiving. Viele befürchten Einschränkungen beim Festtagsreiseverkehr. 27.11.2025 | 0:16 min

Menschenrechtler warnen vor politischer Instrumentalisierung

CIA-Direktor John Ratcliffe hatte jüngst erklärt, dass der Tatverdächtige in Kandahar für dortige Partnerorganisationen des US-Militärs tätig gewesen sei und dabei auch für die US-Regierung und die CIA gearbeitet hatte. 2021 soll er über das Aufnahmeprogramm "Operation Allies Welcome" in die USA gelangt sein, das Trumps Vorgänger Joe Biden nach der Machtübernahme der Taliban aufgelegt hatte.

Dem Tatverdächtigen wurde US-Medienberichten zufolge erst 2025 - also nach Trumps Amtsantritt - Asyl gewährt. Der US-Präsident behauptete nach den Schüssen in Washington, Flüchtlinge seien aktuell der Hauptgrund für gesellschaftliche Probleme in den USA. Menschenrechtler warnten indes davor, den Angriff politisch zu instrumentalisieren.