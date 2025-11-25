Attacke inmitten von Friedensgesprächen:Angriff auf Kiew: Ukraine wirft Russland "Terror" vor
Während die Welt über Frieden verhandelt, sterben in der Nacht in Kiew mehrere Menschen durch russische Drohnen und Raketen. Die Ukraine verurteilt die jüngsten Angriffe scharf.
Trotz laufender Gespräche über den von den USA vorgelegten Ukraine-Plan hat das russische Militär die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen. Den Behörden zufolge wurden dabei mindestens sechs Menschen getötet. Mindestens neun weitere Personen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag mit.
Die Ukraine verurteilte die Angriffe inmitten der Gespräche. Russlands Präsident Wladimir Putin habe eine "terroristische Antwort auf die Friedensvorschläge der Vereinigten Staaten und von Präsident (Donald) Trump" gegeben, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Dienstag im Onlinedienst X.
"Niemand außer Russland will, dass dieser Krieg auch nur einen Tag länger andauert. Und es ist Russland, das gezwungen werden muss, das Blutvergießen, den Terror und die Eskalation zu beenden", schrieb Sybiha.
Post von Andrij Sybiha bei X
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Angriffe auf Wohngebäude und Infrastruktur
Die Angriffe trafen den Angaben zufolge unter anderem ein Wohngebäude im östlichen Stadtteil Dniprowskyj. Die Stadtverwaltung musste den Angaben zufolge die Wärmeversorgung für Teile von Kiew einschränken. Zudem war die Strom- und Wasserversorgung der Stadt gestört, wie Bürgermeister Klitschko erklärte.
Russland nehme gezielt zivile Infrastruktur und Wohnhäuser ins Visier, schrieb der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Das sei "zynischer Terror".
Auch aus Russland werden Todesopfer gemeldet. In der Grenzregion Rostow wurden nach Angaben des Gouverneurs mindestens drei Menschen durch ukrainische Angriffe getötet.
Russland weist EU-Gegenvorschlag ab
Bei den jüngsten diplomatischen Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatten Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europäischer Staaten am Sonntag in Genf Verhandlungen über einen von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan geführt, der Moskau in seiner Ursprungsversion weit entgegenkam.
Nach den Gesprächen in der Schweiz sprachen Kiew und seine europäischen Partner von Fortschritten, sie sehen aber noch viel Arbeit vor sich. Russland wies am Montag einen laut Moskau kursierenden Gegenvorschlag der Europäer zum US-Plan für die Ukraine als "nicht konstruktiv" zurück.
Die sogenannte Koalition der Willigen, eine westliche Unterstützergruppe der Ukraine, zu der auch Deutschland gehört, will am heutigen Dienstag bei einem virtuellen Treffen weiter über den sogenannten Friedensplan beraten.
Nachrichten | Thema:Krieg in der Ukraine
- Interview
US-Rolle in den Friedensgesprächen:Expertin: USA sehen sich nicht mehr als Partner Europasmit Video
Wegen einer fehlenden Unterschrift:Ukraine-Erklärung: Laschet wehrt sich gegen Grünen-Kritikvon Dominik Rzepkamit Video
- Analyse
Militäranalyse zum Krieg in der Ukraine:Russland rückt im Süden der Ukraine vorvon Christian Mölling, András Ráczmit Video