Wegen einer fehlenden Unterschrift:Ukraine-Erklärung: Laschet wehrt sich gegen Grünen-Kritik
von Dominik Rzepka
CDU-Politiker Armin Laschet wehrt sich gegen Kritik der Grünen, weil er eine Erklärung zur Ukraine nicht unterschrieben hatte. Grund dafür: ein Krankenhaus-Aufenthalt.
Aufregung um eine Erklärung zur Ukraine. Der Vorsitzende des estnischen Ausschusses für Äuswärtiges, Marko Mihkelson, hatte in einem Schreiben den US-Plan für die Ukraine kritisiert.
Unterschrieben hatten ihn seine Amtskollegen zahlreicher anderer europäischer Länder. Frankreich, Spanien oder Polen zum Beispiel. Die Unterschrift Deutschlands fehlte. Konkret: Die des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Armin Laschet.
Laschet war im Krankenhaus
Vor allem Politiker der Grünen kritisierten das scharf. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt etwa schrieb: "Das ist zum Schämen. Merkt Laschet noch, was in Europa passiert und welche Verantwortung er in seiner Rolle als Ausschussvorsitzender hat?"
Kurz darauf meldete sich Laschet selbst zu Wort. Auf X erklärte der CDU-Politiker die fehlende Unterschrift so:
Grüne entschuldigen sich bei Laschet
Laschet kontert in seinem Post mit deutlicher Kritik und wirft den Grünen vor, politische Geländegewinne auf seine Kosten machen zu wollen.
Zahlreiche Grüne haben sich inzwischen bei Laschet entschuldigt und ihre Kritik zurückgenommen. Einige schreiben, sie seien froh, dass die fehlende Unterschrift keine politischen Gründe gehabt habe. Katrin Göring-Eckardt postet, sie habe von dem Krankenhausaufenthalt nichts gewusst. "Ich habe meinen Post gelöscht. Ihnen und Ihrer Familie alles Gute".
