Ukraine-Erklärung: Laschet wehrt sich gegen Grünen-Kritik

Dominik Rzepka

CDU-Politiker Armin Laschet wehrt sich gegen Kritik der Grünen, weil er eine Erklärung zur Ukraine nicht unterschrieben hatte. Grund dafür: ein Krankenhaus-Aufenthalt.

Armin Laschet (CDU) zu Gast bei "Caren Miosga"-Polittalk am 23.11.2025

Aufregung um fehlende Unterschrift: Armin Laschet verbrachte den Morgen des 24.11. aus familiären Gründen im Krankenhaus.

Quelle: dpa

Aufregung um eine Erklärung zur Ukraine. Der Vorsitzende des estnischen Ausschusses für Äuswärtiges, Marko Mihkelson, hatte in einem Schreiben den US-Plan für die Ukraine kritisiert.

Unterschrieben hatten ihn seine Amtskollegen zahlreicher anderer europäischer Länder. Frankreich, Spanien oder Polen zum Beispiel. Die Unterschrift Deutschlands fehlte. Konkret: Die des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Armin Laschet.

Laschet war im Krankenhaus


Vor allem Politiker der Grünen kritisierten das scharf. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt etwa schrieb: "Das ist zum Schämen. Merkt Laschet noch, was in Europa passiert und welche Verantwortung er in seiner Rolle als Ausschussvorsitzender hat?" 

Kurz darauf meldete sich Laschet selbst zu Wort. Auf X erklärte der CDU-Politiker die fehlende Unterschrift so: 

Ich habe heute morgen alle Termine für heute abgesagt, weil ich dringend Berlin verlassen und in einer familiären Angelegenheit den Tag in einem Krankenhaus verbringen musste.

Armin Laschet CDU | Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss

"Wir haben nie einen eigenen Plan vorgelegt. Wir reagieren immer nur auf die USA", so Armin Laschet, CDU, zum Ukraine-Friedensplan.

24.11.2025 | 5:54 min

Grüne entschuldigen sich bei Laschet 

Laschet kontert in seinem Post mit deutlicher Kritik und wirft den Grünen vor, politische Geländegewinne auf seine Kosten machen zu wollen. 

Wie besonders Kollegen der Grünen diese persönliche Situation zur Diffamierung nutzen, ist verletzend. Dies werde ich so schnell nicht vergessen.

Zahlreiche Grüne haben sich inzwischen bei Laschet entschuldigt und ihre Kritik zurückgenommen. Einige schreiben, sie seien froh, dass die fehlende Unterschrift keine politischen Gründe gehabt habe. Katrin Göring-Eckardt postet, sie habe von dem Krankenhausaufenthalt nichts gewusst. "Ich habe meinen Post gelöscht. Ihnen und Ihrer Familie alles Gute".

