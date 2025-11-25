Ukraine-Erklärung: Laschet wehrt sich gegen Grünen-Kritik

CDU-Politiker Armin Laschet wehrt sich gegen Kritik der Grünen, weil er eine Erklärung zur Ukraine nicht unterschrieben hatte. Grund dafür: ein Krankenhaus-Aufenthalt.

Aufregung um fehlende Unterschrift: Armin Laschet verbrachte den Morgen des 24.11. aus familiären Gründen im Krankenhaus. Quelle: dpa

Aufregung um eine Erklärung zur Ukraine. Der Vorsitzende des estnischen Ausschusses für Äuswärtiges, Marko Mihkelson, hatte in einem Schreiben den US-Plan für die Ukraine kritisiert.



Unterschrieben hatten ihn seine Amtskollegen zahlreicher anderer europäischer Länder. Frankreich, Spanien oder Polen zum Beispiel. Die Unterschrift Deutschlands fehlte. Konkret: Die des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Armin Laschet.

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Laschet war im Krankenhaus



Vor allem Politiker der Grünen kritisierten das scharf. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt etwa schrieb: "Das ist zum Schämen. Merkt Laschet noch, was in Europa passiert und welche Verantwortung er in seiner Rolle als Ausschussvorsitzender hat?"



Kurz darauf meldete sich Laschet selbst zu Wort. Auf X erklärte der CDU-Politiker die fehlende Unterschrift so:

Ich habe heute morgen alle Termine für heute abgesagt, weil ich dringend Berlin verlassen und in einer familiären Angelegenheit den Tag in einem Krankenhaus verbringen musste. „ Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses

"Wir haben nie einen eigenen Plan vorgelegt. Wir reagieren immer nur auf die USA", so Armin Laschet, CDU, zum Ukraine-Friedensplan. 24.11.2025 | 5:54 min

Grüne entschuldigen sich bei Laschet

Laschet kontert in seinem Post mit deutlicher Kritik und wirft den Grünen vor, politische Geländegewinne auf seine Kosten machen zu wollen.

Wie besonders Kollegen der Grünen diese persönliche Situation zur Diffamierung nutzen, ist verletzend. Dies werde ich so schnell nicht vergessen. „ Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses