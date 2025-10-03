  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Tschechische Parlamentswahl: Tourismus, Wohnraum, Haltung zur EU

Machtwechsel möglich:Tschechien wählt eine neue Regierung

von Michael Bewerunge, Wien
|

Bei der Wahl geht es um ein neues Parlament - und auch um die politische Ausrichtung des Landes: Bleibt es beim proeuropäischen Kurs oder wird daraus ein prorussischer?

Präsidentenwahl in Tschechien

Am Wochenende wählt Tschechien ein neues Parlament, es herrscht ein Machtkampf zwischen dem liberal-konservativen Lager rund um Premier Fiala und dem populistischen Ex-Ministerpräsidenten Babiš.

02.10.2025 | 2:02 min

Über eines kann sich Prag nicht beklagen: zu wenige Besucher. Doch mittlerweile sind es viel zu viele Touristen. Sie dominieren als Masse Mensch nicht nur das Bild der Altstadt, sie haben es nachhaltig verändert. Souvenir- und Ramschläden, wohin man blickt.

Die meisten Geschäfte brauchen nicht mal Touristen wirklich. Und die Einheimischen schon gar nicht.

Tourismus verknappt Wohnraum

Petr Městecký vom Verein "Bezahlbarer Wohnraum in Prag" schimpft, die Touristen gäben ihr Geld für lauter unnütze Dinge aus. Die Prager Bürger bräuchten ganz andere Geschäfte, aber die Ladenbetreiber würden sich den Touristen anpassen. Es gebe keine Grundversorgung, keine Bäckereien, keine Metzgereien.

Und selbst wenn man eine Glühbirne für einen Lampe kaufen will, muss man zu einem Supermarkt am Stadtrand fahren.

Petr Městecký, Verein "Bezahlbarer Wohnraum in Prag"

Zugleich wird Wohnraum immer knapper und teurer. Hausbesitzer vermieten Apartments und Zimmer tageweise an Touristen, wie Městecký auf einem Webportal nachweist. Wohnraum, der den Einheimischen fehlt.

Computerspiel: Kingdom Come Deliverance II

Soll Tschechien bekannter machen: Seit dem Erscheinen des zweiten Teils eines Computer-Rollenspiels besuchen vor allem junge Touristen aus aller Welt tschechische Handlungsorte wie die Burg Trosky, Suchdol und Malesov.

21.08.2025 | 2:12 min

Schwarzarbeit drückt auf die Löhne

Doch der Overtourism macht nur einen Bruchteil des tschechischen Wohnproblems aus. Das heißt schlicht und einfach: es gibt viel zu wenig Wohnraum und der verfügbare ist zu teuer für Durchschnittsverdiener.

Dazu kommt, dass in Tschechien traditionell zu etwa 80 Prozent Wohneigentum gekauft wird. Grundsätzlich ist die Wirtschaftslage gut, Tschechien weist etwa zwei Prozent Wirtschaftswachstum auf, die Arbeitslosenquote liegt bei rund vier Prozent. Das gilt in einer Volkswirtschaft als Vollbeschäftigung.

Doch der Verdienst ist bei vielen zu niedrig und Schwarzarbeit ist ein großes Problem. Die Billigkonkurrenz drückt auf die Löhne. Hinzu kommen hohe Lebensmittel- und Energiepreise. Eine große Herausforderung für die Politik.

Ferienwohnungen in Berlin
:Wo Mieter gegen "Touristifizierung" kämpfen

Städte wie Berlin oder München stehen vor einem zunehmend drängenden Problem: Ferienwohnungen. Einst als Möglichkeit zur Belebung gefeiert, sind sie oft Quelle von Konflikten.
von Sylvia Bleßmann
Ein Schlüssel mit einem Anhänger mit der Aufschrift "Ferienwohnung" hängt in einer Wohnungstür
mit Video

Umfragen deuten Wechsel an

Die sortiert sich nach der Wahl womöglich neu. Tschechiens amtierender Ministerpräsident Petr Fiala hat mit der Koalition seiner liberal-konservativen Partei ODS mit Christdemokraten, Liberalen und der kommunalen Bürgermeisterpartei nach den letzten Umfragen keine Mehrheit mehr.

Fialas Regierung stand bisher für einen klar prowestlichen Kurs, pro Nato und für die massive Unterstützung der Ukraine.

Trump trifft Putin
:EU-Länder unterstützen Ukraine - außer Ungarn

Ungarn hat sich einer Stellungnahme der EU-Mitglieder zum Krieg in der Ukraine nicht angeschlossen. Ministerpräsident Viktor Orban fährt einen eher russlandfreundlichen Kurs.
Viktor Orban, aufgenommen am 26.06.2025
mit Video

Populist und Ex-Ministerpräsident: Andrej Babiš

Dagegen führt Andrej Babiš, sein Kontrahent und ehemaliger Ministerpräsident, die Umfragen mit seiner wirtschaftsliberalen ANO-Partei und gut einem Drittel der Stimmen an. Und das, obwohl ein Verfahren wegen Subventionsbetrug gegen ihn noch nicht abgeschlossen ist.

Allianzen mit pro-russischen Parteien?

Babiš schlägt zunehmend europakritische und nationalistische Töne an. Möglicherweise wäre er für eine Mehrheit auf Stimmen der linksnationalen Stacilo und der rechtsnationalen SPD angewiesen. Beide lehnen EU und Nato ab, geben sich prorussisch.

Tomio Okamura, der Anführer der - nicht mit Sozialdemokratie zu verwechselnden - SPD, greift auch gerne zu rassistischen Parolen. Ein besonders hetzerisches Plakat der SPD wurde deshalb gerichtlich verboten.

Miloš Brunclík von der Prager Karls-Universität schließt ein solch extremes Bündnis nicht aus. Denn obwohl sie von der äußersten linken und der äußersten rechten Seite kommen, seien die beiden Parteien Stacilo und SPD vereint in ihrem Populismus und ihrem Nationalismus.

Beide sind strikt gegen die EU und gegen die NATO. Deshalb machen sie Politik gegen die Ukraine und gegen die Hilfen Tschechiens für die Ukraine.

Miloš Brunclík, Karls-Universität Prag

Auswirkungen auf EU-Politik

Aus europäischer Sicht könnte ein Regierungswechsel den Keil vergrößern, den Ungarns Viktor Orban und Robert Fico, Ministerpräsident der Slowakei, schon jetzt in die Eindämmungspolitik der EU gegen Russland treiben.

Thumbnail Die Spur: Propaganda-Angriff auf die EU

Schon vor der EU-Wahl 2024 nahm das autokratisch regierte Ungarn Einfluss: Ein Netzwerk aus Firmen und Stiftungen betreibt massiv Stimmungsmache gegen die liberalen Demokratien Europas.

29.05.2024 | 28:44 min

Zünglein an der Waage könnten bei der Wahl in Tschechien Kleinparteien wie die Piraten werden, die für mehr Digitalisierung eintreten. Oder die Motoristen. Die stemmen sich gegen ein Aus des Verbrenner-Motors.

"Europäische Patrioten"
:Orbans "Trägerrakete"

Sie versprechen sich einiges von ihrem geplanten Rechtsaußen-Bündnis im EU-Parlament - auch für sich: Viktor Orban, Herbert Kickl und Andrej Babiš.
Britta Hilpert, Wien
Wollen Rechtsaußen-Fraktion gründen: Babiš, Kickl, Orban
Themen
TschechienNATOEU

Mehr zu Tschechien und Ungarn

  1. Biber in Renaturierungsgebiet, daneben Ausrufezeichen

    Tschechien:Biber statt Bagger?

  2. Die geflüchtete Ukrainierin Nika beim Abwasch in einer tschechischen Bar.

    Ukrainer in Tschechien:Kriegsflüchtlinge als Wirtschaftsfaktor

    von Britta Hilpert
    mit Video
  3. Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn und Vorsitzender der ungarischen Partei Fidesz während des Gipfeltreffens des Europäischen Rates, dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs im Europa-Gebäude, dem Sitz des Europäischen Rates, unmittelbar nach dem NATO-Gipfel in Den Haag in den Niederlanden am 26.06.2025.

    Orban folgt Trump:Ungarn will Antifa als Terrorgruppe einstufen

  4. Eine Menschenmenge trägt eine Regenbogenflagge, während sie am 28. Juni 2025 an der Pride-Parade im Stadtzentrum von Budapest teilnehmen.

    Trotz Verbots:Teilnehmerrekord bei Budapester Pride-Parade

    mit Video