Trump-Zölle blockiert: Was bedeutet die US-Gerichtsentscheidung?

Als die Entscheidung des US-Gerichts am späten Mittwochabend bekannt wurde, stieg der US-Dollar gegenüber anderen Währungen wie dem Euro, dem Yen und dem Schweizer Franken an. Für den Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann ist das ökonomisch gesehen eine "gute Entscheidung" - und die Märkte würden das auch so sehen, sagt er gegenüber ZDFheute. Steht Trumps Zollpolitik mit dieser Entscheidung nun still?