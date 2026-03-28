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Politik
Ausland

"No Kings"-Proteste gegen Trump: Viele Demonstrierende erwartet

Landesweite Proteste angekündigt:"No Kings": Viele wollen gegen Trump demonstrieren

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Auf mehr als 3.000 Demonstrationen in den ganzen USA soll heute gegen Donald Trumps Politik demonstriert werden. Vergangenen Protestaufrufen folgten Millionen Menschen.

US-POLITIK-PROTEST

Was am Wochenende wichtig wird: Proteste gegen Donald Trump, UN-Konferenz zu wandernden Tierarten, Sommerzeit.(Archivbild)

28.03.2026 | 0:59 min

In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu mehr als 3.000 Protesten auf - zum dritten Mal während seiner zweiten Amtszeit. Ein Bündnis progressiver Organisationen wirft Trump vor, die USA "wie ein Tyrann" zu regieren.

Unter dem Motto "No Kings" ("keine Könige") sollen Demos in vielen US-Großstädten stattfinden. Auch in Deutschland sind Kundgebungen geplant - unter anderem in Hamburg, München, Frankfurt am Main und Düsseldorf.

Donald Trumps Gesicht und das gelbe auslandsjournal-a.

US-Präsident Trump pflegt enge wirtschaftliche Beziehungen in die Golfregion, ebenso wie einige seiner engsten Vertrauten. Doch welche Rolle spielen die Interessen des Trump-Clans im Iran-Krieg?

25.03.2026 | 6:16 min

"No Kings"-Proteste: Millionen Menschen in den USA erwartet

Dem vergangenen Protest-Aufruf Mitte Oktober folgten laut Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten.

Trump reagierte darauf mit Videos, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. In einem davon war er als Kampfpilot mit Krone zu sehen, der Fäkalien über Demonstranten abwirft.

US-Philosoph
:Stanley: "USA sind ein autoritäres Regime"

US-Philosoph Jason Stanley warnt im ZDF: Die USA sind kein demokratischer Staat mehr, sondern "ein autoritäres Regime". Es gebe einen Führerkult und kaum Widerstand gegen Trump.
mit Video5:19
Donald Trump
Interview
Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete das heute journal update am 28.03.2026 um 00:20 Uhr.
Themen
Donald TrumpProteste in den USA

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